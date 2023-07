Colón vuelve a los entrenamientos pensando en Tigre

LEER MÁS: Colón continúa negociando para vender a Facundo Farías

No obstante, no habría que descartar algún cambio más, como así también una posible modificación en el sistema táctico. No hay jugadores suspendidos, pero sí algunos con molestias físicas, por lo cual habrá que seguir su evolución en una semana larga de trabajo. Y es que Stefano Moreyra, José Neris y Jorge Benítez, padecen distintas lesiones.

En el caso del punta uruguayo arrastra un dolor en el tobillo y por ese motivo no estuvo a disposición frente al Bicho. Lo mismo con el mediocampista, que sufre un problema en la cintura. Mientras que el Conejo padeció ante Belgrano una molestia en el isquiotibial y por ese motivo tampoco fue al banco contra Argentinos. Habrá que ver si alguno de los tres pueden ser considerados por el técnico.