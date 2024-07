Colón y otra derrota alarmante que profundiza su crisis futbolística y anímica

Y ante rivales que no están peleando los primeros puestos, lo que sin dudas agrava aún más el presente de Colón. El Rojinegro dejó de ser el líder en su zona y sigue sumido en un pozo futbolístico.

Lo que viene no será sencillo y el entrenador tendrá que encontrarle la vuelta al funcionamiento. Colón no puede seguir jugando de la misma manera, porque sino, el futuro no será nada esperanzador.

Colón y una derrota muy preocupante

En un primer tiempo muy disputado, pero mal jugado, Patronato sacó ventaja en la pelota quieta y por ese motivo se fue a los vestuarios ganando 1-0.

El gol del Patrón llegó a los 36' luego de un córner desde la izquierda que ejecutó Emiliano Purita y el anticipo de cabeza en el primer palo de Diego Martínez. La pelota se desvió en un jugador de Colón y alcanzó a descolocar a Manuel Vicentini.

Hasta allí el partido era parejo, muy luchado, con demasiadas infracciones y roces. Colón había avisado antes del cuarto de hora con un cabezazo de Paolo Goltz que se fue desviado y posteriormente con otro de Ignacio Lago que Julio Salvá desvió al córner.

Por su parte, la más clara antes del gol para Patronato, fue un débil remate de Valentín Pereyra de frente al arco, en una jugada en la que el que asistió a Pereyra estaba en posición adelantada, pero que no fue sancionada.

Y luego el propio Pereyra remató a la carrera por encima del travesaño en una contra en la que Emanuel Dening hizo pasar de largo a Hernán Lópes.

El empate se ajustaba al desarrollo del encuentro, Patronato estaba más cómodo, metiendo y corriendo y a Colón el partido le costaba, dado que encontraba claridad en los metros finales.

Luego del gol de Patronato, el equipo paranaense dispuso de una chance clarísima para aumentar el marcador. El volante Walter Rueda remató dentro del área y sin oposición y la pelota se fue muy cerca del caño derecho del arco rojinegro.

Pero ya en tiempo de descuento Colón lo pudo empatar, pero emergió la figura del arquero Salvá. La jugada se inició en un anticipo de Goltz, luego intervino Lago y Federico Jourdan asistió a Javier Toledo, quien dentro del área no pudo darle dirección al balón.

El experimentado delantero intentó cruzar el remate, pero Salvá achicó el arco con unos pasos adelante y terminó quedándose con el disparo de Toledo.

Colón lo pudo empatar en el segundo tiempo, pero falló en la definición

En el segundo tiempo, Colón salió decidido a empatar el partido y tal vez hizo los méritos como para lograrlo, pero falló en la definición y por ese motivo se quedó con las manos vacías.

Para el arranque del segundo tiempo, Iván Delfino mandó a la cancha a Alexis Sabella en lugar de Henríquez, de flojo primer tiempo y con un jugador más para tener el balón, Colón monopolizó el control de la pelota, ante un rival que se defendió muy atrás.

El propio Sabella probó con un tiro libre que Salvá desvió al córner. Y sin dudas que la más clara la tuvo una vez más Toledo. Un gran centro de Sabella lo dejó al goleador de frente al arco y terminó cabeceando adonde estaba ubicado el arquero local.

Así las cosas, Salvá volvió a salvar a Patronato, auque en este caso hubo más defecto que Toledo que mérito del arquero. Luego ingresó Genaro Rossi en lugar de Bernardi quien se fue muy molesto, golpeando las butacas del banco de relevo.

El Sabalero apostó jugar por arriba con Toledo y Rossi más los pelotazos de Sabella. Pero terminó chocando ante un rival modesto que le propuso un partido incómodo y que aprovechó su momento.

Pudo anotar el segundo Patronato cuando Rueda quedó mano a mano con Vicentini y el arquero terminó tapando el remate, en el rebote el volante del Patrón cabeceó desviado.

Colón equivocó los caminos, no estuvo lúcido Lago en los metros finales y en consecuencia todo fue confusión. Una derrota preocupante que deja expuesto el mal presente del equipo, no solo en los resultados, sino también en el juego.

Hace tiempo que Colón dejó de ser un equipo confiable, dado que perdió la identidad que tenía. Se convirtió en un equipo previsible, que ante el primer golpe que recibe no logra asimilarlo.

De hecho, sumó su quinta derrota como visitante y una vez más, cuando el rival le marcó primero, no logró dar vuelta el resultado. Un síntoma que describe el presente preocupante de un Colón que además con esta derrota dejó de ser el líder de su zona.

Síntesis

Patronato: 1-Julio Salvá; 4-Emiliano Purita, 2-Gabriel Díaz, 6-Franco Díaz, 3-Diego Martínez; 8-Walter Rueda, 5-Gustavo Turraca, 7-Franco Coronel, 10-Emanuel Maciel; 9-Valentín Pereyra y 11-Emanuel Dening. DT: Diego Pozo.

Colón: 1-Manuel Vicentini; 4-Ezequiel Herrera, 6-Hernán Lópes, 2-Paolo Goltz, 3-Edhard Greising; 5-Sebastián Prediger, 7-Fabián Henríquez; 8-Federico Jourdan, 10-Christian Bernardi, 11-Ignacio Lago; y 9-Javier Toledo. DT: Iván Delfino.

Goles: PT 36' Diego Martínez (P).

Cambios: ST 0' Alexis Sabella x Henríquez (C), 10' Genaro Rossi x Bernardi (C), 15' Martín Ferreyra x Pereyra (P), 26' Ezequiel González x Maciel (P), 27' Braian Guille x Jourdan (C), 38' Nicolás Delgadillo x Herrera (C), Oscar Garrido x Greising (C), Fabricio Sanguinetti x Dening (P), Agustín Ramos x Purita (P), Alan Bonansea x Coronel (P).

Amonestados: Henríquez, Jourdan, Lópes, Greising y Garrido (C), Turraca y Purita (P).

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.