El otro escaso aspecto positivo que Colón puede rescatar del empate ante All Boys

Colón se fue de Floresta con un punto que dejó más interrogantes que respuestas, pero hay un aspecto "positivo" que se suma al punto

Colón se fue de Floresta con un punto que dejó más interrogantes que respuestas. El 0-0 frente a All Boys estuvo lejos de mostrar al equipo que una semana antes había goleado a Los Andes y, sobre todo, expuso una preocupante falta de respuestas ofensivas, ya que no pateó al arco.

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El contraste entre una presentación y otra es lo que más preocupa. Después de una actuación convincente y contundente ante Los Andes, Colón pasó a no generar prácticamente peligro ante un equipo que pelea en la zona baja y que incluso llegó a convertir dos veces, aunque fueron anulados por polémicas posiciones adelantadas.

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En este contexto, el objetivo del equipo de Iván Delfino también empieza a cambiar. El primer puesto parece cada vez más encaminado para Ferro, por lo que Colón deberá concentrarse en terminar lo más arriba posible para llegar al Reducido con ventaja de localía. El propio entrenador fue contundente a la hora de analizar lo ocurrido en Floresta: "Lo único positivo es el punto, después, nada", reconoció Delfino después del encuentro.

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Otro aspecto "positivo" en el empate de Colón en Floresta

Sin embargo, hubo otro aspecto que, aunque escaso, puede rescatarse: Colón volvió a mantener el arco en cero. Es el segundo partido consecutivo sin recibir goles, algo que no conseguía desde antes de atravesar una racha de cuatro encuentros en los que había sufrido al menos un tanto. Ahora con Tomás Giménez en el arco tras la lesión de Matías Budiño.

Por segundo partido en fila Colón no recibió goles. Prensa All Boys

Claro que la estadística defensiva queda relativizada por el desarrollo del partido. All Boys fue superior durante buena parte del encuentro, tuvo situaciones y hasta convirtió dos goles que finalmente fueron invalidados.

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Por eso, el arco en cero aparece como el otro pequeño dato positivo de una actuación que dejó demasiado poco. En un momento del torneo donde cada punto empieza a tener un peso enorme pensando en el Reducido, Colón deberá recuperar rápidamente las sensaciones que mostró frente a Los Andes y, fundamentalmente, volver a generar peligro.