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El único que queda en capilla en Colón para el duelo crucial ante Estudiantes (BA)

Para el duelo ante Estudiantes (BA), solo queda un titular en capilla y la mayoría ya se limpió en Colón para la recta final de la Primera Nacional. Pero ojo...

Ovación

Por Ovación

28 de septiembre 2026 · 16:42hs
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El único que queda en capilla en Colón para el duelo crucial ante Estudiantes (BA)

Prensa Colón

El empate ante All Boys en Floresta no solo dejó preocupación por el funcionamiento de Colón. También tuvo consecuencias pensando en lo que viene: Matías Muñoz llegó a la quinta amarilla y no estará disponible para el próximo compromiso ante Estudiantes (BA) en el Brigadier López.

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Con esta baja, el Sabalero afrontará el duelo ante el Pincha de Caseros con un escenario bastante más despejado en cuanto a jugadores al límite. Facundo Castet es el único que queda con cuatro, por lo que deberá jugar con especial cuidado para no perderse el siguiente partido.

Limpieza de amarillas en Colón

La situación resulta diferente a la que se venía arrastrando semanas atrás. Varios integrantes del plantel que estaban en capilla ya lograron superar esa condición, entre ellos Ignacio Lago, la figura y goleador del equipo.

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De todos modos, hay otro nombre que merece atención en esta recta final de la Primera Nacional. Pier Barrios ya suma ocho amarillas, por lo que se encuentra a solo dos de alcanzar el límite que implica una nueva suspensión. Su situación no representa una amenaza inmediata para el próximo partido, pero sí es un dato que Colón deberá seguir de cerca en las fechas que quedan.

Pier Barrios llegó a las ocho amarillas en Colón.

Pier Barrios llegó a las ocho amarillas en Colón.

Así, mientras Delfino deberá rearmar el equipo por la ausencia de Muñoz, Castet aparece como el único jugador que llega al próximo partido con cuatro amarillas. En una etapa donde cada punto empieza a tener un peso mayor, también habrá que administrar las tarjetas pensando en el tramo decisivo del campeonato.

Colón Estudiantes (BA) Facundo Castet
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