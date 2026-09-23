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Colón se rearma para visitar a All Boys: sin Lago, con nuevo arquero y varias dudas

Colón perderá a su goleador Ignacio Lago y a Agustín Toledo por cinco amarillas, mientras Tomás Giménez reemplazaría a Budiño.

Ovación

Por Ovación

23 de septiembre 2026 · 14:29hs
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Colón se rearma para visitar a All Boys: sin Lago, con nuevo arquero y varias dudas

Colón tendrá que modificar su estructura para visitar a All Boys en Floresta. Iván Delfino no podrá contar con Ignacio Lago, máximo goleador y una de las principales figuras del equipo, ni con Agustín Toledo, ambos suspendidos por acumulación de amarillas. Además, Tomás Giménez aparece como alternativa para reemplazar al lesionado Matías Budiño.

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Delfino mueve piezas para visitar a All Boys

La ausencia de Lago representa uno de los principales problemas para el entrenador sabalero. El delantero recibió la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que Colón perderá a su máximo goleador y a una de sus principales figuras. Toledo tampoco estará disponible por el mismo motivo.

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En contrapartida, Federico Rasmussen y Pier Barrios podrían volver a estar disponibles, mientras que Franco García y Darío Sarmiento serán evaluados hasta último momento. Nicolás Thaller, en tanto, deberá cumplir una fecha más de suspensión.

La lesión de Matías Budiño también genera una modificación obligada. Tomás Giménez, el “Conejo”, aparece como la principal alternativa para ocupar el arco y volvería a ser titular después de un largo período.

Con las variantes que tiene a disposición y si los futbolistas que están entre algodones logran recuperarse, el posible equipo de Delfino para enfrentar a All Boys sería: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Darío Sarmiento, Matías Muñoz y Federico Lértora; Alexis Risso Patrón o Zahir Ibarra; Nicolás Marcioni y Alan Bonansea.

Colón All Boys arquero Lago
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