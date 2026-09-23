Colón ya tiene día y hora para recibir a Estudiantes (BA) en la fecha 32

Se conoció el cronograma de la fecha 32 de la Primera Nacional, donde Colón se medirá ante Estudiantes (BA) en el Brigadier López

Colón se prepara para visitar el sábado, desde las 16, a All Boys por la fecha 31 de la Primera Nacional sabiendo que debe ganar para meter presión en la lucha de arriba, más allá de que el primer lugar asoma muy lejos. Pero mientras tanto, se confirmó el cronograma de la jornada siguiente.

Colón, con día y hora para jugar ante Estudiantes (BA)

El Sabalero se medirá en el Brigadier López ante Estudiantes de Buenos Aires el sábado 3 de octubre, a partir de las 15. La cima aparece todavía a una distancia considerable, pero el elenco de Iván Delfino necesita sostener su cosecha para llegar con chances a las últimas jornadas y no perder terreno en una tabla que entra en su etapa de definiciones.

Colón ya sabe cuándo jugará ante Estudiantes (BA).

Después de la visita a Floresta llegará nuevamente el turno de jugar en Santa Fe, donde claramente mejor se siente. Delante estará el Pincha de Caseros, que siempre fue un dolor de cabeza y, en este tipo de instancias decisivas, mucho más.

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Por eso será determinante encontrar un envión en el estadio Islas Malvinas para luego aprovechar el empuje de la gente para no claudicar en busca de estar lo más arriba posible.