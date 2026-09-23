Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón ya tiene día y hora para recibir a Estudiantes (BA) en la fecha 32

Se conoció el cronograma de la fecha 32 de la Primera Nacional, donde Colón se medirá ante Estudiantes (BA) en el Brigadier López

Ovación

Por Ovación

23 de septiembre 2026 · 17:13hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón ya tiene día y hora para recibir a Estudiantes (BA) en la fecha 32

Colón se prepara para visitar el sábado, desde las 16, a All Boys por la fecha 31 de la Primera Nacional sabiendo que debe ganar para meter presión en la lucha de arriba, más allá de que el primer lugar asoma muy lejos. Pero mientras tanto, se confirmó el cronograma de la jornada siguiente.

• LEER MÁS: Colón se rearma para visitar a All Boys: sin Lago, con nuevo arquero y varias dudas

Colón, con día y hora para jugar ante Estudiantes (BA)

El Sabalero se medirá en el Brigadier López ante Estudiantes de Buenos Aires el sábado 3 de octubre, a partir de las 15. La cima aparece todavía a una distancia considerable, pero el elenco de Iván Delfino necesita sostener su cosecha para llegar con chances a las últimas jornadas y no perder terreno en una tabla que entra en su etapa de definiciones.

Col&oacute;n ya sabe cu&aacute;ndo jugar&aacute; ante Estudiantes (BA).

Colón ya sabe cuándo jugará ante Estudiantes (BA).

Después de la visita a Floresta llegará nuevamente el turno de jugar en Santa Fe, donde claramente mejor se siente. Delante estará el Pincha de Caseros, que siempre fue un dolor de cabeza y, en este tipo de instancias decisivas, mucho más.

• LEER MÁS: José Alonso, con la idea fija en Colón: "El objetivo es ascender, no hay otra discusión"

Por eso será determinante encontrar un envión en el estadio Islas Malvinas para luego aprovechar el empuje de la gente para no claudicar en busca de estar lo más arriba posible.

Colón All Boys Primera Nacional
Noticias relacionadas
el impacto de lago en colon: goles y numeros que explican su importancia

El impacto de Lago en Colón: goles y números que explican su importancia

colon se rearma para visitar a all boys: sin lago, con nuevo arquero y varias dudas

Colón se rearma para visitar a All Boys: sin Lago, con nuevo arquero y varias dudas

colon llevo a la afa el reclamo por la deuda de platense por leonel picco y hubo respuesta de tapia

Colón llevó a la AFA el reclamo por la deuda de Platense por Leonel Picco y hubo respuesta de Tapia

colon afronta una semana clave: recupera jugadores y espera por los lesionados

Colón afronta una semana clave: recupera jugadores y espera por los lesionados

Lo último

UTA y FATAP cerraron la paritaria para el transporte del interior: suba del 10,5% y suma fija de $60 mil para los choferes de colectivos

UTA y FATAP cerraron la paritaria para el transporte del interior: suba del 10,5% y suma fija de $60 mil para los choferes de colectivos

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y ahora el foco se posa sobre lo qué pasará en Santa Fe

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y ahora el foco se posa sobre lo qué pasará en Santa Fe

Marcha de los banquitos: jubilados volvieron a marchar por la Peatonal en reclamo de una vejez digna

"Marcha de los banquitos": jubilados volvieron a marchar por la Peatonal en reclamo de una "vejez digna"

Último Momento
UTA y FATAP cerraron la paritaria para el transporte del interior: suba del 10,5% y suma fija de $60 mil para los choferes de colectivos

UTA y FATAP cerraron la paritaria para el transporte del interior: suba del 10,5% y suma fija de $60 mil para los choferes de colectivos

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y ahora el foco se posa sobre lo qué pasará en Santa Fe

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y ahora el foco se posa sobre lo qué pasará en Santa Fe

Marcha de los banquitos: jubilados volvieron a marchar por la Peatonal en reclamo de una vejez digna

"Marcha de los banquitos": jubilados volvieron a marchar por la Peatonal en reclamo de una "vejez digna"

Colón ya tiene árbitro para el duelo determinante ante All Boys

Colón ya tiene árbitro para el duelo determinante ante All Boys

Unión suma a Germán González para la Liga Argentina

Unión suma a Germán González para la Liga Argentina

Ovación
El impacto de Lago en Colón: goles y números que explican su importancia

El impacto de Lago en Colón: goles y números que explican su importancia

Colón ya tiene árbitro para el duelo determinante ante All Boys

Colón ya tiene árbitro para el duelo determinante ante All Boys

Unión: una reunión caliente, una licencia y fuertes cruces en la Comisión Directiva

Unión: una reunión caliente, una licencia y fuertes cruces en la Comisión Directiva

José Alonso y el mercado de pases de Colón: A veces ni con plata el jugador viene

José Alonso y el mercado de pases de Colón: "A veces ni con plata el jugador viene"

José Alonso y su mirada sobre el Colón que recibió: Una anarquía

José Alonso y su mirada sobre el Colón que recibió: "Una anarquía"

Policiales
Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Escenario
Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026