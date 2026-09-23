Colón llevó a la AFA el reclamo por la deuda de Platense por Leonel Picco y hubo respuesta de Tapia

José Alonso planteó ante Claudio Tapia el reclamo económico por Picco. El titular de AFA se comprometió a intervenir para buscar una solución.

La situación económica entre Colón y Platense sumó un nuevo capítulo luego de que José Alonso decidiera llevar el reclamo por la deuda de Leonel Picco directamente a la AFA. Según contó Darío Pignata en Radio Gol, el presidente sabalero habló con Claudio Tapia y recibió el compromiso de intervenir para intentar destrabar el conflicto entre ambas instituciones.

Alonso llevó el reclamo directamente a Claudio Tapia

El presidente de Colón decidió modificar la estrategia y plantear la situación ante la conducción de la AFA. Alonso puso en conocimiento de Tapia la deuda que Platense mantiene con la institución santafesina por la operación de Leonel Picco.

El reclamo tomó mayor relevancia luego de que Colón obtuviera información sobre la posterior transferencia del mediocampista. Mientras en Santa Fe figuraba inicialmente una operación cercana a los 900.000 dólares, la dirigencia habría comprobado que Platense vendió posteriormente al jugador al exterior por una cifra cercana a 1.800.000 dólares.

La respuesta de Tapia y la deuda que también afecta a Colón

Tapia manifestó su intención de intervenir en el conflicto y buscar una salida que evite que la disputa entre Colón y Platense termine en una instancia judicial. La postura del titular de AFA, siempre de acuerdo con esta versión, apunta a encontrar una solución entre las instituciones.

El incumplimiento también genera consecuencias para Colón, que mantiene compromisos económicos vinculados con Arsenal de Sarandí por la operación original de Picco, en la que además estuvo involucrado Facundo Masuero.

Por el momento, el Sabalero decidió avanzar por una vía institucional y política antes que recurrir a una denuncia formal. El objetivo de Alonso es que la intervención de la AFA permita destrabar el dinero que Colón reclama por la transferencia del futbolista.