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Insatisfacción y malestar vecinal tras la reunión por el SEOM con el municipio: "Nos vamos con sabor a poco"

Tras una reunión de dos horas con funcionarios municipales por el estacionamiento medido, los representantes barriales de Candioti Sur y Norte, el Puerto, Sur, Mariano Comas y Roma valoraron la apertura del diálogo y la ampliación de la franquicia, pero insistieron con la eximición total del SEOM para quienes viven en las zonas alcanzadas. "El residente no debe financiar la movilidad", indicaron.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

23 de septiembre 2026 · 19:57hs
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Vecinalistas insatisfechos. Ampliaron franquicia de Seom a 4 horas y suman sábados sin costo

  • Vecinalistas insatisfechos. Ampliaron franquicia de Seom a 4 horas y suman sábados sin costo, pero piden eximición total.

Los representantes de distintas vecinales de la ciudad de Santa Fe se retiraron este miércoles de la reunión con la Municipalidad con sensaciones de insatisfacción y “sabor a poco”, pese al anuncio de nuevas flexibilidades para los frentistas alcanzados por el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom).

El encuentro se desarrolló durante aproximadamente dos horas en la Estación Belgrano y reunió a representantes de las vecinales Candioti Sur, Candioti Norte, Mariano Comas, República del Oeste y Zona Sur Pedro A. Candioti, además de la Asociación Civil Vecinos Puerto de Santa Fe.

El principal reclamo que llevaron los representantes barriales fue el mismo que vienen planteando desde la implementación del sistema: la eximición total del pago del estacionamiento medido para los vecinos frentistas.

Como respuesta, el Ejecutivo municipal anunció que elevará al Concejo Municipal una propuesta para ampliar de tres a cuatro horas diarias la franquicia gratuita para los frentistas, de lunes a viernes, y establecer además la eximición del pago durante los sábados.

La medida fue valorada como un avance por los vecinalistas, aunque lejos de satisfacer el pedido original.

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“Nos vamos con sabor a poco”

Tras la reunión, Matías Galíndez, presidente de la Vecinal Candioti Sur, destacó la posibilidad de mantener un encuentro con funcionarios municipales, aunque cuestionó el tiempo transcurrido desde los primeros reclamos.

“Celebramos que haya un encuentro, que podamos tener esta instancia de diálogo”, sostuvo en diálogo con el móvil de UNO Santa Fe. Sin embargo, consideró que la convocatoria “llega tarde”, debido a que las vecinales vienen solicitando una reunión desde hace varios meses.

Galíndez señaló que durante el encuentro volvieron a plantear la necesidad de una eximición total para los frentistas. “Nos vamos con sabor a poco, porque nosotros consideramos que la eximición debe ser total para los frentistas”, manifestó.

De todos modos, reconoció que la ampliación de la franquicia constituye un primer paso. Los vecinos pasarán a disponer de una hora adicional durante los días hábiles y tendrán los sábados libres de estacionamiento medido. “Esto realmente nos va a servir y le va a servir a los vecinos”, sostuvo.

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El referente de Candioti Sur aclaró que las vecinales no cuestionan la necesidad de ordenar el tránsito. “Siempre estuvimos de acuerdo con que hay que ordenar Santa Fe, con el sistema de movilidad, incluso con el Seom”, afirmó.

El desacuerdo, explicó, está relacionado con que el costo del Fondo de Movilidad recaiga sobre los vecinos frentistas. “Lo que no estábamos de acuerdo es que el frentista tenga que ser el que tenga que financiar este fondo de movilidad y todo lo que implica”, planteó.

“Es un derecho que ya tenemos”

Por su parte, Rodrigo Acevedo, presidente de la Asociación Civil Vecinos Puerto de Santa Fe, valoró que finalmente se haya convocado a los vecinos, aunque también cuestionó que el encuentro se haya producido después de la implementación del sistema. “Lo positivo es que convoquen de una buena vez, que convoquen a los vecinos a escuchar”, señaló en contacto con UNO Santa Fe.

Acevedo sostuvo que el pedido de las vecinales continúa siendo la eximición total para los residentes. “Nosotros íbamos por la eximición total del residente porque consideramos que es un derecho adquirido”, expresó.

En ese sentido, cuestionó que los frentistas deban afrontar nuevos costos mientras ya pagan otros tributos y servicios. “Ya estamos pagando la tasa, estamos pagando impuesto inmobiliario, estamos sometidos a la rotura de las calles, la inseguridad. Es como que hay un agobio ya de la clase media bastante importante”, manifestó.

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El representante del Puerto también reclamó que se corrijan distintas situaciones vinculadas con la circulación en ese sector de la ciudad, entre ellas la ubicación de bicicleteros y espacios para motos.

“Esperábamos un poquito más”

Desde la Vecinal Barrio Sur también remarcaron que la propuesta municipal representa un avance, aunque consideraron que quedó por debajo de lo que esperaban. Laura D’Andrea explicó a UNO Santa Fe que el reclamo histórico del sector estuvo vinculado a la posibilidad de que los frentistas puedan utilizar las plazas de estacionamiento medido durante la tarde, sin ningún costo.

En ese sentido, señaló que el municipio planteó ampliar de tres a cuatro las horas de franquicia de lunes a viernes y habilitar el estacionamiento sin costo durante los sábados. “Que esperábamos un poquito más”, sintetizó D’Andrea al referirse a la respuesta obtenida durante el encuentro.

La representante vecinal indicó que los datos presentados por el municipio muestran que las franquicias de los frentistas son utilizadas mayoritariamente durante la tarde, precisamente el momento del día en que los vecinos necesitan contar con mayores posibilidades de estacionamiento frente a sus domicilios.

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“100% satisfechos no, pero conformes”, resumió D’Andrea, a la espera de que la propuesta sea enviada al Concejo Municipal y se defina finalmente el alcance de la modificación.

Qué cambios propone la Municipalidad

La iniciativa que el Ejecutivo elevará al Concejo contempla ampliar de tres a cuatro horas diarias la franquicia gratuita para los frentistas, de lunes a viernes, o sea, sumar una hora más. De esta manera, quienes tengan otorgado el beneficio podrán utilizar cuatro horas de estacionamiento sin costo, distribuidas durante el horario de funcionamiento del Seom según sus necesidades.

Además, la propuesta contempla eximir del pago a los frentistas durante los sábados. Los beneficios estarán destinados exclusivamente a quienes cuenten con la franquicia correspondiente, por lo que los vecinos deberán realizar el trámite para acceder al régimen.

Desde el municipio explicaron que la modificación surgió a partir del análisis de los datos que proporciona el sistema, que permiten identificar los horarios en los que los frentistas utilizan con mayor frecuencia las dársenas.

El destino de los recursos del Seom

Otro de los puntos abordados durante la reunión fue el destino de los recursos generados por el estacionamiento medido, que integran el Fondo de Movilidad, creado mediante la Ordenanza N.º 13.103. Según explicaron desde el municipio, los ingresos netos del Seom se destinan a distintas políticas vinculadas con la movilidad urbana, como el transporte público, las ciclovías y bicisendas, la seguridad vial, la señalización y la incorporación de tecnología. En ese marco, durante el encuentro también se presentaron avances de la nueva red de semaforización, el sistema público de bicicletas y el Centro de Monitoreo de la Movilidad Urbana.

Los representantes vecinales señalaron que no cuestionan la necesidad de avanzar con esas políticas y obras, pero plantearon reparos sobre el origen de los recursos utilizados para financiarlas. En particular, insistieron en que los frentistas no deberían asumir mediante el pago del Seom el costo de mejoras que forman parte de una estrategia general de movilidad para toda la ciudad.

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La explicación de la Municipalidad

Al finalizar el encuentro, el secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, destacó la importancia de mantener instancias de diálogo con las instituciones barriales. “Fue una muy buena reunión, con una muy buena convocatoria. Esta gestión da la cara, explica y está siempre disponible para mejorar y tratar de encontrar puntos de acuerdo en beneficio de toda la ciudad”, afirmó.

El funcionario sostuvo que el municipio recibió los reclamos de los vecinos y buscó plantear alternativas a partir de la información disponible. “Tenemos detectado, porque contamos con información georreferenciada de cada dársena, que el frentista hace un mayor uso de ese derecho durante la tarde”, explicó.

Mastropaolo también defendió el destino de los recursos generados por el Seom y señaló que el municipio presentó durante la reunión las obras y herramientas que se financian mediante el Fondo de Movilidad. “Explicamos todas las ventajas operativas y tecnológicas del sistema y todos los beneficios que genera el Fondo de Movilidad”, sostuvo.

Finalmente, planteó que el objetivo de la gestión es mejorar el funcionamiento del sistema y que los vecinos conozcan el destino de los recursos. “No se trata solamente del estacionamiento medido, sino de todo lo que se desarrolla a partir de él para mejorar la movilidad urbana”, concluyó.

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