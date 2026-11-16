El Sabalero jugará el sábado 21 de noviembre, desde las 17:30, en el Brigadier López. La serie comenzará en Santa Fe y se definirá una semana después en Buenos Aires.

Colón ya conoce cuándo volverá a presentarse por el Reducido de la Primera Nacional. Después de eliminar a Midland en los octavos de final, el equipo de Iván Delfino recibirá a Deportivo Morón el sábado 21 de noviembre, a las 17:30, en el estadio Brigadier López, por el primer capítulo de una serie decisiva.

El Sabalero buscará sacar ventaja en Santa Fe

El conjunto rojinegro llegará al cruce después de conseguir una victoria por 1-0 frente a Midland, con un tanto de Federico Rasmussen a los 40 minutos del primer tiempo. Ese resultado le permitió avanzar a los cuartos de final y continuar en carrera por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Del otro lado estará Deportivo Morón, que consiguió su boleto tras igualar 1-1 ante Colegiales. El Gallito logró avanzar gracias a la ventaja deportiva, un beneficio que también tendrá en la próxima instancia por haber terminado mejor ubicado que Colón en la tabla general.

Por ese motivo, el Sabalero tendrá la obligación de conseguir un resultado favorable en el Brigadier López antes de viajar a Buenos Aires. La revancha se disputará una semana más tarde en el estadio de Morón y, en caso de igualdad en el marcador global, el equipo bonaerense será el que avance a las semifinales.

Un antecedente adverso que Colón buscará cambiar

El historial reciente entre ambos equipos durante la fase regular de 2026 marca una dificultad adicional para el conjunto santafesino. Morón se quedó con los dos enfrentamientos: ganó 2-0 en condición de local durante la primera rueda y luego se impuso 2-1 en el Brigadier López.

Ahora, Colón tendrá la oportunidad de modificar esos antecedentes en el momento más importante de la temporada. El primer desafío será este sábado 21 de noviembre, desde las 17:30, en el Cementerio de los Elefantes, donde buscará conseguir una diferencia que le permita viajar con mayores posibilidades de clasificación.