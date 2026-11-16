Unión no se rinde por Tarragona y prepara una segunda oferta para retenerlo

El goleador del Tatengue tiene contrato hasta diciembre y la primera propuesta quedó lejos de las pretensiones de su representación. La dirigencia prepara una nueva oferta.

La continuidad de Cristian Tarragona se convirtió en uno de los principales asuntos que Unión deberá resolver durante el mercado de pases. El delantero fue una de las figuras del equipo en 2026 y la dirigencia pretende conservarlo para la próxima temporada. Sin embargo, las diferencias económicas con su representante obligarán a realizar nuevos esfuerzos para alcanzar un acuerdo.

Una primera oferta que no alcanzó y otra propuesta en camino

Tarragona terminó el año como máximo goleador de Unión y también como uno de los principales artilleros del fútbol argentino durante 2026. Su rendimiento, con una frecuencia cercana a un tanto cada dos partidos, explica por qué Leonardo Madelón y los dirigentes consideran prioritaria su permanencia.

El problema es que su vínculo con el club finaliza en diciembre y las conversaciones para extenderlo todavía no llegaron a buen puerto. Antes de que terminara la competencia, Unión acercó una primera propuesta formal al representante del atacante. La oferta contemplaba una mejora económica y una extensión del contrato, pero la respuesta de la representación dejó en evidencia una diferencia importante entre las partes.

Ante ese escenario, la dirigencia rojiblanca trabaja en una segunda propuesta para acercar posiciones. La intención sería incorporar una prima, extender la duración del vínculo y establecer premios económicos vinculados tanto al rendimiento individual como a los objetivos colectivos.

Madelón y la dirigencia quieren asegurarse al goleador

En Unión mantienen el deseo de llegar a un acuerdo. Madelón, Santiago Zurbriggen y los principales directivos sostuvieron contactos con el futbolista y su entorno para transmitirle la importancia que tiene dentro del proyecto deportivo.

Desde el club reconocen que la negociación puede extenderse más de lo esperado. La intención es avanzar, aunque entienden que todavía quedan diferencias por resolver y que no habrá una definición inmediata.

Tarragona llegó a Santa Fe en junio de 2025, cuando se incorporó en condición de libre y firmó un contrato hasta diciembre de 2026. Ahora, con el mercado de verano en marcha, su futuro aparece como una de las grandes incógnitas del plantel tatengue.

Mientras tanto, Unión también deberá avanzar en la planificación del próximo campeonato. El plantel continuará trabajando hasta el viernes 27 de noviembre y retomará las actividades el 26 de diciembre, antes del inicio de la pretemporada previsto para enero. La Liga Profesional tiene programado el comienzo del torneo 2027 para el fin de semana del 23 y 24 de enero.

La prioridad, por estas horas, es clara: mejorar la propuesta y encontrar la fórmula para que Tarragona siga siendo el goleador de Unión.