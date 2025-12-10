El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

Nueva Chicago y Colón estarían tras el delantero Ezequiel Naya, de última temporada en Deportivo Garcilaso de Perú. Ya sonó en el Sabalero en otros mercados

Colón empieza a mover fichas en el armado del plantel y uno que vuelve a sonar con fuerza es el delantero Ezequiel Naya , que termina su etapa en Deportivo Garcilaso de Perú. De 24 años (nacido en Chacabuco, el 4 de agosto de 2001) y 1,91 metro, estaría ya en el radar de varios clubes del ascenso.

Naya debe regresar a Estudiantes, con el que tiene contrato hasta diciembre de 2026. Eso representa un punto clave: para volver a salir a préstamo, debería renovar, algo que no siempre es automático y que puede condicionar cualquier negociación.

• LEER MÁS: Medrán ahora sí pone en marcha la pretemporada en Colón y varios referentes se despidieron

¿Ezequiel Naya, en el radar de Colón?

Su campaña 2025 en el fútbol peruano dejó buenas sensaciones: 38 presencias, ocho goles y tres asistencias, cifras que despertaron interés en distintos clubes. No es un goleador nato, pero si un luchador del área. En Santa Fe su nombre no es novedad. Ya el año pasado estuvo en consideración, aunque la idea nunca avanzó.

image Ezequiel Naya vuelve a sonar en Colón.

Pero al parecer Colón no sería el único que lo sigue de cerca. Desde Buenos Aires trascendió que Nueva Chicago también evalúa la posibilidad de incorporarlo, lo que agrega competencia en un mercado donde los delanteros de este perfil no abundan.

• LEER MÁS: El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

Con el regreso de Naya al país y la definición pendiente sobre su futuro, el interrogante vuelve a instalarse: ¿irá Colón a la carga? Las próximas semanas marcarán si esta vez el contacto se convierte en una gestión concreta o si quedará, otra vez, en una intención.