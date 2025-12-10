Uno Santa Fe | Colón | Colón

El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

Nueva Chicago y Colón estarían tras el delantero Ezequiel Naya, de última temporada en Deportivo Garcilaso de Perú. Ya sonó en el Sabalero en otros mercados

10 de diciembre 2025 · 17:42hs
Colón empieza a mover fichas en el armado del plantel y uno que vuelve a sonar con fuerza es el delantero Ezequiel Naya, que termina su etapa en Deportivo Garcilaso de Perú. De 24 años (nacido en Chacabuco, el 4 de agosto de 2001) y 1,91 metro, estaría ya en el radar de varios clubes del ascenso.

Naya debe regresar a Estudiantes, con el que tiene contrato hasta diciembre de 2026. Eso representa un punto clave: para volver a salir a préstamo, debería renovar, algo que no siempre es automático y que puede condicionar cualquier negociación.

¿Ezequiel Naya, en el radar de Colón?

Su campaña 2025 en el fútbol peruano dejó buenas sensaciones: 38 presencias, ocho goles y tres asistencias, cifras que despertaron interés en distintos clubes. No es un goleador nato, pero si un luchador del área. En Santa Fe su nombre no es novedad. Ya el año pasado estuvo en consideración, aunque la idea nunca avanzó.

Ezequiel Naya vuelve a sonar en Colón.

Pero al parecer Colón no sería el único que lo sigue de cerca. Desde Buenos Aires trascendió que Nueva Chicago también evalúa la posibilidad de incorporarlo, lo que agrega competencia en un mercado donde los delanteros de este perfil no abundan.

Con el regreso de Naya al país y la definición pendiente sobre su futuro, el interrogante vuelve a instalarse: ¿irá Colón a la carga? Las próximas semanas marcarán si esta vez el contacto se convierte en una gestión concreta o si quedará, otra vez, en una intención.

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: "Habrá una cantidad importante de dársenas"

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: "Habrá una cantidad importante de dársenas"

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Barrio Yapeyú: tras ocho días sin agua, Assa reparó una pérdida en la red y regresó el servicio

Hicieron un ranking de las mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Santa Fe

El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: "Quiero llevar al club al lugar que merece"

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles