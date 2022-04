• LEER MÁS: Colón le brindó un emotivo reconocimiento a Domínguez

En la primera que Colón tuvo no perdonó: a los 22', Lucas Beltrán la inició, tocó para Luis Rodríguez, que lo habilitó, y a la carrera y desde un ángulo cerrado, definió cruzado para marcar un golazo y poner el 1-0 en el marcador cuando no había hecho nada para merecerlo. Pero el equipo de Julio César Falcioni viene mostrando reiterados problemas en defensa y en este partido no fue la excepción, ya que a los 29 minutos, un centro desde la izquierda de Damián Batallini rebotó en Facundo Garcés y Domingo Blanco apareció solo por el área para cabecear y establecer el 1-1, ante la pasividad de los defensores y del arquero Leonardo Burián.

Siguió siendo más Independiente y casi convierte el segundo con un remate cruzado dentro del área que ejecutó Batallini y que se fue desviado. Pero Colón en una aparición de Eric Meza casi lo gana; Federico Lértora metió un cambio de frente oportuno para dejarlo de cara al arco pero disparo al primer palo y el balón pegó en la parte externa de la red.

En dos acciones casi convierte dos goles pero en lo colectivo, el equipo no funcionó y fue superado por un rival que tuvo juego asociado pero que careció de eficacia en los metros finales. A Colón le costó jugar y tocar. Los futbolistas se mostraron muy imprecisos e Independiente supo dónde apretar. Aún así pudo irse a los vestuarios ganando si Meza terminaba definiendo bien.

Colón Independiente Gol Beltrán 1.jpeg Lucas Beltrán marcó ante Independiente y es el goleador de Colón en la Copa de la Liga Profesional. José Busiemi / UNO Santa Fe

Segundo tiempo

El segundo tiempo arrancó de la misma manera, con Independiente manejando el balón y Colón replegado para salir de contra. A los 3 minutos, una buena jugada colectiva del Rojo casi termina en gol pero Gastón Togni ingresando por el sector izquierdo, no definió bien y la pelota fue a parar a las manos de Burián.

A Colón le costaba una enormidad generar algo en ataque pese a contar con futbolistas desequilibrantes de mitad de cancha hacia arriba. Pero una vez más, al Sabalero lo rescataría el peso de sus individualidades. Cuando se jugaban 8 minutos del complemento, Rodrigo Aliendro fue víctima de una infracción y Fernando Espinoza marcó tiro libre. El Pulga Rodríguez se paró frente al balón y, con su extraordinaria pegada, la metió en el ángulo izquierdo del arco defendido por Sebastián Sosa. Un verdadero golazo del 10 para poner nuevamente al Sabalero arriba del marcador y sin merecerlo.

Pero con la ventaja a su favor, se retrasó una vez más, dejó que Independiente maneje la bocha y a los 19' llegaría el empate del Rojo: un par de minutos antes Eduardo Domínguez hizo ingresar a Leandro Benegas ya que estaba jugando sin delantero. Y el referente de área rápidamente facturó luego de la salida de un córner, la buena maniobra de Soñora, quien tocó a un costado el centro de cabeza y el anticipó de Benegas de cabeza en el primer palo para establecer el 2 a 2.

Una vez más Colón no sostenía el resultado y dependía de sus individualidades. Con el empate, el Rojinegro lo fue a buscar con más entusiasmo que ideas y el partido estaba para cualquiera. En Colón se habían ido Rodríguez y Beltrán y ya no tenía el mismo peso especifico pese a los ingresos de Ramón Ábila y Facundo Farías. Independiente no estuvo fino en las contras y desperdició la chance de convertir y Colón, en un par de tiros de esquina, pudo haber marcado algún gol. Fue un empate que termina siendo justo pero en lo futbolístico, Independiente dejó una imagen de mejor funcionamiento.

Colón no jugó bien sigue; sin mostrar una identidad y en la Copa de la Liga Profesional hace seis partidos que no gana y comienza a alejarse de las aspiraciones de meterse entre los cuatro mejores de su zona. Deberá mejorar y mucho pero además que lo ayuden otros resultados. Pero en este caso y, más allá de un empate que suma muy poco, lo más preocupante es la imagen que entregó Colón, muy lejos de lo que potencialmente puede dar.

Formaciones de Colón e Independiente en la Copa de la Liga Profesional

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado, Andrew Teuten; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Christian Bernardi; Luis Rodríguez y Lucas Beltrán. DT: Julio César Falcioni.

Independiente: Sebastián Sosa; Gonzalo Asís, Joaquín Laso, Juan Manuel Insaurralde, Gastón Togni; Carlos Benavidez, Lucas Romero, Domingo Blanco; Alan Soñora, Tomás Pozzo y Damián Batallini. DT: Eduardo Domínguez.

Goles: PT 22' Lucas Beltrán (C) y 28' Domingo Blanco (I); ST 8' Luis Rodríguez (C) y 19' Leandro Benegas (I).

Árbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: Brigadier López.