La postura de Medrán, ante la oferta que tiene de un club de Ecuador

El DT de Colón está en la carpeta de un equipo ecuatoriano. De todos modos, el entrenador tiene una postura clara en relación a su futuro

En las últimas horas la información indica que Delfín de Ecuador tiene en la mira a Ezequiel Medrán y que el DT de Colón sería prioridad para la institución ecuatoriana.

Sin embargo, el técnico tiene muy claro su decisión y lo que pretende a futuro. Y su firme intención es quedarse en Colón a cumplir el contrato que lo vincula al Sabalero hasta diciembre del 2026.

Medrán está muy cómodo en el club e incluso ya se reunió con todos los candidatos a presidente. Y existe un consenso respecto a que su continuidad estaría asegurada para el próximo año, sin depender de quien gane las elecciones.

Ese respaldo es fundamental para que el técnico ya le confiara a su entorno que pese a las ofertas que puedan llegar está comprometido con Colón.

Entiende que está ante la gran oportunidad de su carrera como entrenador y es por eso que no quiere dejar pasar esta chance y desde hace tiempo proyecta el Colón del futuro.