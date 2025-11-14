La postura de Medrán, ante la oferta que tiene de un club de Ecuador

En las últimas horas la información indica que Delfín de Ecuador tiene en la mira a Ezequiel Medrán y que el DT de Colón sería prioridad para la institución ecuatoriana.
Medrán no escucha ofertas y se queda en Colón
Sin embargo, el técnico tiene muy claro su decisión y lo que pretende a futuro. Y su firme intención es quedarse en Colón a cumplir el contrato que lo vincula al Sabalero hasta diciembre del 2026.
Medrán está muy cómodo en el club e incluso ya se reunió con todos los candidatos a presidente. Y existe un consenso respecto a que su continuidad estaría asegurada para el próximo año, sin depender de quien gane las elecciones.
Ese respaldo es fundamental para que el técnico ya le confiara a su entorno que pese a las ofertas que puedan llegar está comprometido con Colón.
Entiende que está ante la gran oportunidad de su carrera como entrenador y es por eso que no quiere dejar pasar esta chance y desde hace tiempo proyecta el Colón del futuro.