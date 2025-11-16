River no pudo romper el cero ante Vélez y se alejó de la Libertadores 2026

River no pudo con Vélez, con quien igualó sin goles en Liniers, y quedó fuera de los puestos de Libertadores. Qué necesita para clasificarse.

River igualó este domingo sin goles ante Vélez en condición de visitante, en un partido correspondiente a la última fecha de la Zona B del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio José Amalfitani.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo fueron superiores en el primer tiempo, mientras que en el complemento fue el ‘Fortín’ quien estuvo más cerca de quedarse con el triunfo.

Con este resultado, el conjunto de Núñez se alejó de la oportunidad de disputar la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, todavía cuenta con chances ya que si logra salir campeón del certamen local o alguno de los tres primeros en la tabla anual se consagra en el torneo -siempre y cuando el millonario termine en la cuarta plaza- disputará el repechaje.

Ahora, el elenco riverplatense deberá prepararse para disputar los Playoffs del Torneo Clausura e ir en busca de un nuevo título para su vitrina, además de la clasificación a la competencia de mayor prestigio del continente.

Por su parte, los comandados por Guillermo Barros Schelotto quedaron en la cuarta posición de la Zona B con 26 puntos y aguardan para conocer el rival en los octavos de final del campeonato local.

En un parejo primer tiempo, ambos conjuntos generaron ocasiones de peligro para abrir el marcador, pero ninguno contó con la efectividad necesaria para convertir.

En el arranque de la primera mitad, Sebastián Driussi recibió un pase preciso dentro del área de Juan Fernando Quintero, pero al momento de rematar, envió el balón por encima del travesaño y desperdició una gran chance.

A los 31 minutos, Maher Carrizo disparó para anotar el primero del Fortín. Sin embargo, el delantero se encontró con la gran respuesta del arquero millonario Franco Armani, quien se estiró para desviar la pelota.

De esta manera, el duelo se fue al entretiempo sin goles y con River alejándose de la clasificación a la Copa Libertadores 2025 por no poder anotar para sumar de a tres en el José Amalfitani.

En el complemento, Vélez Sarsfield creció y tomó el protagonismo del encuentro, aunque no pudo batir al guardameta de la Banda, quien intervino en numerosas oportunidades para mantener el cero y evitar la derrota de su equipo.

A los 24 minutos, el ‘Fortín’ tuvo una doble chance de abrir el marcador, primero en los pies de Tomás Galván (Armani contuvo el disparo) y luego en la cabeza de Tomás Cavanagh (el balón se fue cerca del palo derecho).

Síntesis de Vélez - River por la última fecha del Torneo Clausura 2025:

Torneo Clausura.

Fecha 16 – Zona B.

Vélez 0 – 0 River.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Adrián Franklin.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aaron Quirós, Tomás Cavanagh; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Manuel Lanzini, Tomás Galván; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River: Franco Armani; Fabricios Bustos, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

.

Cambio en el primer tiempo: 22m Agustín Obregón por Fabricio Bustos (R).

Cambios en el segundo tiempo: 15m Florián Monzón por Dilan Godoy (V); 18m Thiago Acosta por Juan Fernando Quintero (R); 18m Ian Subiabre por Santiago Lencina (R); 28m Joaquín Freitas por Maximiliano Salas (R); 29m Tobías Andrada por Tomás Cavanagh (V); 30m Claudio Baeza por Manuel Lanzini (V); 37m Diego Valdes por Tomás Galván (V).