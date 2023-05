"Cuando agarre la camiseta de Colón, la voy a defender a muerte"

En el inicio de la charla, cuando lo consultaron por la chance de debutar, respondió: "Tuve algunas conversaciones con Pipo (Gorosito). Siempre me anima y me dice que las oportunidades llegan. A veces, te pone ansioso cuando te llaman, pero de todos modos, personalmente me siento muy bien, contento y muy entusiasmado".

En cuanto a los consejos que le da, el entrenador de la Reserva contó: "Chupete Marini me dice que siga así, que tengo esa astucia e inteligencia para definir. El momento llegará cuando tenga que llegar. Me critico mucho a mí mismo y observo mucho lo que hago para mejorar, pero me mantego tranquilo".

Sobre una posible citación, el goleador indicó: "Sé que mi oportunidad en el primer equipo llegará en el momento adecuado. A veces hay situaciones que no entiendo, pero estoy tranquilo y confío en que lo haré muy bien. Yo no se nada porque hasta la citación no te lo dicen. En teoría me iban a citar, pero yo sigo entrenando y calladita la boca. No me tocó pero hay que seguir".

En otro tramo de la charla, Curcio sentenció: "Siempre dije que cuando me ponga la camiseta de Colón, la voy a defender a muerte, porque quiero quedarme con el puesto. En la cancha, tengo mis altibajos. Cuando no puedo marcar un gol, me enojo conmigo mismo, nunca con un compañero".

Por último el goleador de la Reserva manifestó su pasión por el Sabalero, teniendo en cuenta que desde los 6 empezó a viajar desde Paraná para entrenar en Colón "Me fui haciendo hincha de Colón yendo al estadio. Desde la primera vez que fui, empecé a cantar y ya me sentí parte del club".