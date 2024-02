"Cuando llegué a Colón, el club era un desastre en todo sentido"

"Estoy disfrutando tanto de este momento, que no me acuerdo de la edad . Nunca fui un gran corredor (risas) pero ahora tengo mayor experiencia y madurez. Por suerte estoy jugando en la posición en la que mas cómodo me siento. Yo tenía mucha fe por sentirme bien físicamente. Con 37 años me llamaron varios equipos para seguir en Primera y eso me dio tranquilidad para saber que volvía a Colón en condiciones y creo que tomé la decisión correcta ", comenzó diciendo.

Para luego agregar: "Lo que noto es que hay muchos equipos que se armaron con muchos jugadores y les está costando, es una categoría pareja y el contexto de las canchas pueden modificar el desarrollo de los partidos. Pero mirando lo que hace Colón estamos creciendo como equipo y como grupo, buscando el mejor funcionamiento.

A la hora de mencionar en las condiciones que encontró el club, Prediger se despachó: "Cuando llegué el club era un desastre. No quiero hablar de nombres propios, porque cada uno gestiona como cree que es lo mejor. No puedo hablar de un momento en el que no estuve, equivocarse se equivocan todos, pero el descuido es algo difícil de dimensionar, los vestuarios estaban muy mal".

Y siguió: "El predio se encontraba en muy malas condiciones, el club estaba mal. Yo me fijo en todo, es un predio que se inauguró en 2007 o 2008 cuando yo estaba en el club. No es un predio de 50 años para que esté en semejantes condiciones. La ropa de las inferiores, las pelotas con las que contaban, no tiene análisis, es tu casa el lugar donde entrenás, donde te bañas y estaba todo roto".

"Son las herramientas de trabajo con las que te preparás para salir a la cancha. Me molesta demasiado sin querer culpar a nadie porque no tengo idea cuando pasó eso, pero el estado del predio era muy malo. Un plantel que acababa de descender de la Primera División, volvimos a la pretemporada y había tres colores de pelotas de ahí para abajo qué te podes esperar. Eso es abandono o desidia, es no ocuparse, no es por maldad, quizás porque no te interesa", disparó Prediger.

El volante se encargó de marcar las diferencias en relación a la nueva comisión directiva: "Ahora es impresionante lo que están haciendo los directivos y la gente, todos ayudando y arreglando. Vinieron a arreglar la pared, los baños, a arreglar los aires acondicionados, todos hinchas que si pudiera nombrarlos lo haría. Le dieron ropa a todas las inferiores, hace 30 años no tenían ropa, todos con la misma indumentaria y con el mismo color. Es tan importante para un chico verse vestido con la ropa que entrenan los de la Primera".

Sobre el trabajo que viene realizando Delfino aseguró: "A mí me sorprendió, me había llamado en algunas oportunidades, creo que cuando estaba en Patronato. Es un DT que te pone en alerta toda la semana, que no afloja nunca con los chicos a los que no les toca jugar. Está muy en eso y en estos cuatro partidos, no se si jugó el mismo equipo. También hizo cambios en el entretiempo y hace hincapié mucho en el rival y en nosotros. Me tiene sorprendido el conocimiento que tiene de la categoría".

Por último el volante sabalero expresó: "Hay mucho por crecer, todavía no esta el equipo. Probamos varios esquemas durante los partidos, los chicos están muy motivados, se dieron buenas combinaciones en algunos goles, pero no hago análisis de los primeros tiempos o segundos tiempos. De los cuatros equipos que enfrentamos, aunque parezca mentira, el que más preocupado me tenía era Patronato, porque lo habíamos enfrentado en la pretemporada y era un equipo muy intenso".