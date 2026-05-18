Cuando los cambios en Colón no cambian nada, o en todo caso empeoran el rendimiento

Los cambios que viene realizando el DT de Colón Ezequiel Medrán no mejoraron al equipo, ni tampoco evidenciaron ambición

Los cambios que viene realizando el DT de Colón Ezequiel Medrán no mejoraron al equipo.

La campaña de Colón indica que el Sabalero por ahora y a la espera del partido que este lunes jugarán Deportivo Morón y All Boys, es el único líder de la Zona A con 23 puntos.

Por lo cual, claramente, el equipo viene cumpliendo el objetivo, pero se sabe que además de los números siempre es bueno analizar el contexto.

Y la realidad indica que Colón cuenta con un plantel para jugar mejor y obtener mayores resultados. Conformarse con lo hecho hasta ahora, no parece ser buen consejo.

Disputadas 13 fechas, habrá que decir, que Colón apenas sumó un punto más que Ciudad Bolívar, que seguramente debe tener un presupuesto infinitamente menor al que maneja el Sabalero.

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Y que tiene las mismas unidades que Atlanta y Tristan Suárez que están en la Zona B. Por lo cual, la campaña es lógica para una institución como Colón, pero no resulta tan plausible como los protagonistas buscan instalar.

Pero además de analizar los números, habrá que decir que en los últimos partidos, los cambios que introdujo Ezequiel Medrán no mejoraron al equipo y en algunos casos lo empeoraron.

Pero más que nada, tiene que ver con cierta falta de ambición a la hora de meter mano. Por lo general, el DT siempre cambia sin romper la estructura, reemplazando peón por peón.

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Contra Estudiantes de Buenos Aires, Medrán reemplazó en el primer tiempo a Federico Lértora con el ingreso de Agustín Muñoz. Una variante lógica, teniendo en cuenta que Colón iba ganando.

Pero el segundo cambio y con el equipo empatando, recién lo hizo a los 23' del complemento, sacando a Julián Marcioni para que ingrese Darío Sarmiento, manteniendo los tres volantes de contención.

Y las últimas dos modificaciones resultaron inentendibles por donde se las mire. A los 42' sacó a Ignacio Lago y Alan Bonansea para que ingresen Lucas Cano y Facundo Castro.

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Por su parte, en el cotejo contra All Boys, a los 12' del segundo tiempo, Medrán con el equipo ganando 2-0, decidió la salida de Darío Sarmiento para el ingreso de Matías Muñoz y segundos después llegó el descuento del Albo.

Mientras que a los 36' salió Alan Bonansea para que entre Lucas Cano. Y a los 40' entraron Emanuel Beltrán y Agustín Toledo por Julián Marcioni e Ignacio Antonio.

Todas variantes para conservar el resultado y aún así, Colón terminó ganando por apenas un gol y el rival le marcó dos en el segundo tiempo.

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Por lo cual, está claro que los cambios realizados en los últimos partidos estuvieron lejos de mostrar ambición y desmejoraron el rendimiento del equipo.

Con el plantel que tiene Colón y la historia del club, a veces se tiene que arriesgar más y dejar de lado el instinto de conservación.

De Medrán se espera que a veces patee el tablero y desde el esquema y los cambios se muestre más audaz a ganar los partidos. La camiseta de Colón en esta categoría requiere de decisiones más arriesgadas.