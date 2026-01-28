Cuatro juveniles de Colón convocados a la Selección Argentina del Ascenso

Gabriel Lovato, Santino González, Benjamín Alegre y Valentino Albornoz, todos jugadores de Colón, categoría 2009, fueron citados para un entrenamiento.

Las divisiones inferiores de Colón vuelven a ser noticia a nivel nacional. Cuatro futbolistas categoría 2009 del semillero sabalero fueron convocados para integrar la Selección Argentina del Ascenso , en una citación que resalta el trabajo formativo del club y proyecta talento joven hacia el ámbito nacional.

Los convocados son Gabriel Lovato, Santino González, Benjamín Alegre y Valentino Albornoz , quienes deberán presentarse el lunes 2 de febrero en el predio Lionel Andrés Messi, ubicado en Ezeiza , para sumarse a los entrenamientos bajo la órbita del cuerpo técnico encabezado por Claudio Gugnali . La citación forma parte de un proceso de seguimiento y evaluación de futbolistas juveniles del ascenso argentino.

Para los jugadores, la convocatoria implica la posibilidad de entrenarse en un ámbito nacional junto a otros futbolistas de su misma categoría, dentro de una estructura orientada al desarrollo formativo.

Inferiores de Colón y proyección nacional

La inclusión de cuatro futbolistas en esta nóina vuelve a ubicar a las divisiones inferiores de Colón dentro del radar de los seleccionadores juveniles. En los últimos años, el club ha tenido presencia recurrente en distintos procesos formativos vinculados a selecciones juveniles. Estas convocatorias se enmarcan en programas de captación y seguimiento que buscan ampliar la base de futbolistas observados a nivel nacional.

Claudio Gugnali y el proyecto juvenil

El entrenador Claudio Gugnali está al frente de este espacio destinado a la observación y desarrollo de jóvenes futbolistas del ascenso. El trabajo apunta a evaluar rendimientos, acompañar procesos formativos y generar instancias de entrenamiento en contextos de mayor exigencia.

En ese esquema, la presencia de los cuatro jugadores de Colón se inscribe dentro de una convocatoria amplia que reúne juveniles de distintos puntos del país.

Una experiencia formativa

La participación en este tipo de ciclos representa una instancia de formación y evaluación para los juveniles, que tendrán la oportunidad de mostrarse en un entorno de trabajo nacional y continuar sumando experiencia en su etapa de desarrollo deportivo.