Uno Santa Fe | Colón | Colón

Cuatro juveniles de Colón convocados a la Selección Argentina del Ascenso

Gabriel Lovato, Santino González, Benjamín Alegre y Valentino Albornoz, todos jugadores de Colón, categoría 2009, fueron citados para un entrenamiento.

Ovación

Por Ovación

28 de enero 2026 · 14:34hs
Cuatro juveniles de Colón convocados a la Selección Argentina del Ascenso

Las divisiones inferiores de Colón vuelven a ser noticia a nivel nacional. Cuatro futbolistas categoría 2009 del semillero sabalero fueron convocados para integrar la Selección Argentina del Ascenso, en una citación que resalta el trabajo formativo del club y proyecta talento joven hacia el ámbito nacional.

Juveniles de Colón en la Selección Argentina del Ascenso

Los convocados son Gabriel Lovato, Santino González, Benjamín Alegre y Valentino Albornoz, quienes deberán presentarse el lunes 2 de febrero en el predio Lionel Andrés Messi, ubicado en Ezeiza, para sumarse a los entrenamientos bajo la órbita del cuerpo técnico encabezado por Claudio Gugnali. La citación forma parte de un proceso de seguimiento y evaluación de futbolistas juveniles del ascenso argentino.

Para los jugadores, la convocatoria implica la posibilidad de entrenarse en un ámbito nacional junto a otros futbolistas de su misma categoría, dentro de una estructura orientada al desarrollo formativo.

Inferiores de Colón y proyección nacional

La inclusión de cuatro futbolistas en esta nóina vuelve a ubicar a las divisiones inferiores de Colón dentro del radar de los seleccionadores juveniles. En los últimos años, el club ha tenido presencia recurrente en distintos procesos formativos vinculados a selecciones juveniles. Estas convocatorias se enmarcan en programas de captación y seguimiento que buscan ampliar la base de futbolistas observados a nivel nacional.

LEER MÁS: Los suplentes de Colón no pudieron con Patronato en el Predio 4 de Junio

Claudio Gugnali y el proyecto juvenil

El entrenador Claudio Gugnali está al frente de este espacio destinado a la observación y desarrollo de jóvenes futbolistas del ascenso. El trabajo apunta a evaluar rendimientos, acompañar procesos formativos y generar instancias de entrenamiento en contextos de mayor exigencia.

En ese esquema, la presencia de los cuatro jugadores de Colón se inscribe dentro de una convocatoria amplia que reúne juveniles de distintos puntos del país.

Una experiencia formativa

La participación en este tipo de ciclos representa una instancia de formación y evaluación para los juveniles, que tendrán la oportunidad de mostrarse en un entorno de trabajo nacional y continuar sumando experiencia en su etapa de desarrollo deportivo.

Colón Selección Argentina ascenso
Noticias relacionadas
neris no quiere renovar en colon y se desplomo su arribo a america de cali

Neris no quiere renovar en Colón y se desplomó su arribo a América de Cali

colon ya tiene dia y hora para jugar ante ferro en el brigadier lopez por la 3ª fecha

Colón ya tiene día y hora para jugar ante Ferro en el Brigadier López por la 3ª fecha

necesitamos jugadores que entiendan el peso de la camiseta de colon

"Necesitamos jugadores que entiendan el peso de la camiseta de Colón"

alonso: vamos a demostrar con documentos como encontramos el club

Alonso: "Vamos a demostrar con documentos cómo encontramos el club"

Lo último

El River de Gallardo libera un cupo y apunta a sumar un refuerzo hasta marzo

El River de Gallardo libera un cupo y apunta a sumar un refuerzo hasta marzo

Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Último Momento
El River de Gallardo libera un cupo y apunta a sumar un refuerzo hasta marzo

El River de Gallardo libera un cupo y apunta a sumar un refuerzo hasta marzo

Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

River sorprende con la incorporación del ecuatoriano Kendry Páez

River sorprende con la incorporación del ecuatoriano Kendry Páez

La frase de Riquelme que ilusiona a Boca: Este año vamos a ganar todo

La frase de Riquelme que ilusiona a Boca: "Este año vamos a ganar todo"

Ovación
Neris no quiere renovar en Colón y se desplomó su arribo a América de Cali

Neris no quiere renovar en Colón y se desplomó su arribo a América de Cali

Cuello ya se siente parte de Unión: Quiero darlo todo por esta camiseta

Cuello ya se siente parte de Unión: "Quiero darlo todo por esta camiseta"

Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

Colón ya tiene día y hora para jugar ante Ferro en el Brigadier López por la 3ª fecha

Colón ya tiene día y hora para jugar ante Ferro en el Brigadier López por la 3ª fecha

Los suplentes de Colón no pudieron con Patronato en el Predio 4 de Junio

Los suplentes de Colón no pudieron con Patronato en el Predio 4 de Junio

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"