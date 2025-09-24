Mientras el presente deportivo de Colón transita una etapa compleja tras no alcanzar las metas iniciales en la Primera Nacional, hay señales alentadoras que surgen desde las bases. Lucas Cuffia y Jonás Ravano, productos del trabajo en las inferiores, vuelven a ser citados a la Selección Argentina Sub 20 del Ascenso dirigida por Claudio Gugnali.
Colón vuelve a tener dos citados en la Selección Sub 20 del Ascenso
El DT de la Selección Sub 20 del Ascenso, Claudio Gugnali, definió una nueva citación que tiene a dos jugadores de Colón
Por Ovación
La convocatoria de ambos —ya fueron llamado en anteriores oportunidades— responde al nivel sostenido que vienen mostrando en sus respectivas posiciones. El arquero Cuffia y el defensor Ravano participarán de los entrenamientos que se realizaban este miércoles y jueves en el predio de la AFA en Ezeiza.
• LEER MÁS: Los jugadores con contrato a punto de vencer que no serían tenidos en cuenta
Esta Sub 20 del Ascenso funciona como una vidriera clave para talentos que emergen desde el fútbol del interior y las categorías menores. Colón, pese a los vaivenes deportivos recientes, sigue marcando presencia con sus juveniles, lo que habla de una estructura formativa que continúa dando frutos.
Dos juveniles de Colón, citados a la Sub 20 del Ascenso
Uno de los aspectos a destacar es que, por lo que pudo saber unosantafe, de cara a los últimos dos compromisos de la Primera Nacional, Ezequiel Medrán estaría siguiendo de cerca a Ravano, con la intención de evaluarlo pensando en el corto plazo. Un gesto que refuerza la política de mirar hacia adentro en busca de soluciones.
• LEER MÁS: Colón salvado pero con dudas: el crédito de Medrán se erosiona
En un contexto de reconstrucción y con la mirada puesta en recuperar protagonismo, estas apariciones juveniles no sólo traen aire fresco, sino también un mensaje claro: el semillero de Colón sigue dando señales de vida y calidad más allá del paupérrimo año a nivel profesional