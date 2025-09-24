Colón vuelve a tener dos citados en la Selección Sub 20 del Ascenso

El DT de la Selección Sub 20 del Ascenso, Claudio Gugnali, definió una nueva citación que tiene a dos jugadores de Colón

Mientras el presente deportivo de Colón transita una etapa compleja tras no alcanzar las metas iniciales en la Primera Nacional, hay señales alentadoras que surgen desde las bases. Lucas Cuffia y Jonás Ravano , productos del trabajo en las inferiores, vuelven a ser citados a la Selección Argentina Sub 20 del Ascenso dirigida por Claudio Gugnali .

La convocatoria de ambos —ya fueron llamado en anteriores oportunidades— responde al nivel sostenido que vienen mostrando en sus respectivas posiciones. El arquero Cuffia y el defensor Ravano participarán de los entrenamientos que se realizaban este miércoles y jueves en el predio de la AFA en Ezeiza.

Esta Sub 20 del Ascenso funciona como una vidriera clave para talentos que emergen desde el fútbol del interior y las categorías menores. Colón, pese a los vaivenes deportivos recientes, sigue marcando presencia con sus juveniles, lo que habla de una estructura formativa que continúa dando frutos.

Uno de los aspectos a destacar es que, por lo que pudo saber unosantafe, de cara a los últimos dos compromisos de la Primera Nacional, Ezequiel Medrán estaría siguiendo de cerca a Ravano, con la intención de evaluarlo pensando en el corto plazo. Un gesto que refuerza la política de mirar hacia adentro en busca de soluciones.

En un contexto de reconstrucción y con la mirada puesta en recuperar protagonismo, estas apariciones juveniles no sólo traen aire fresco, sino también un mensaje claro: el semillero de Colón sigue dando señales de vida y calidad más allá del paupérrimo año a nivel profesional