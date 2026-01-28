Los suplentes de Colón no pudieron con Patronato en el Predio 4 de Junio

El alternativo de Colón cayó 1-0 ante Patronato en el segundo amistoso de la jornada. Medrán volvió a rotar nombres y sumó minutos para seguir evaluando variantes.

Después del empate sin goles entre los titulares, Colón y Patronato disputaron un segundo encuentro amistoso en el Predio 4 de Junio, esta vez con formaciones alternativas. En este duelo, el conjunto entrerriano se impuso por 1-0, con un tanto de Luciano Strey, en un partido que le permitió a ambos entrenadores observar a futbolistas que buscan ganarse un lugar.

Más allá del resultado, el foco del cuerpo técnico sabalero estuvo puesto en dar rodaje y evaluar respuestas individuales en un contexto de competencia.

El once alternativo de Colón

Para este compromiso, Ezequiel Medrán eligió la siguiente formación: Tomás Paredes; Emanuel Beltrán, Lucas Picech, Nicolás Thaller, Zahir Ibarra; Nahuel Curcio, Bautista Maillier, Federico Lértora, Matías Godoy; Facundo Castro y Lucas Cano.

Federico Lértora Federico Lértora volvió a sumar minutos de fútbol en Colón, y se prepara para estar bien a punto para el inicio del torneo. Prensa Colón

El equipo mostró intención de manejar la pelota desde el mediocampo, con Lértora como eje de equilibrio y Godoy aportando movilidad en la zona ofensiva. Sin embargo, le costó generar profundidad sostenida y romper la estructura defensiva rival.

Patronato, eficaz en un partido parejo

Por su parte, Rubén Forestello dispuso a Franco Rivasseau; Luciano Pacco, Francisco Lencinas, Fernando Evangelista, Santiago Piccioni, Bartolomé Velázquez; Augusto Picco, Marcos Enrique, Valentín Villarreal; Benjamín Bravo y Joaquín Barolín.

El conjunto entrerriano fue práctico, supo aprovechar una de sus oportunidades y defendió la ventaja con orden, en un trámite equilibrado y de mucha disputa en la mitad de la cancha.

Conclusiones para el cuerpo técnico

Este segundo partido de la jornada dejó conclusiones importantes para Medrán, que continúa observando variantes y alternativas dentro del plantel. Con varios futbolistas sumando minutos y buscando ritmo, Colón sigue adelante con su preparación, priorizando la puesta a punto colectiva por encima de los resultados.