Es el tema del día en el mundo Colón. Una herida a la que con el correr de las horas le tiran sal sus protagonistas. Es cierto que el equipo está en Primera Nacional, donde no existe la División Reserva, pero cuanto menos sorprende que a pocas horas de iniciarse la competencia, el DT Iván Delfino comunicó a seis juveniles que no continuarán en el club.

En diálogo con radio Sol Play FM 91.5 expresó que "estoy muy sorprendido porque no me esperaba esta noticia. Es un baldazo de agua fría porque quedan dos días para que cierre el libro de pases”. Más adelante apuntó que "hace dos semanas no me dejaban irme, yo no me quería ir. Tenía clubes para irme en la Primera Nacional que estaban interesados en mi”.

Curcio sabe que el tiempo lo apremia ante el inminente inicio del certamen, por eso no dudó en afirmar que "con dos días de anticipación a que cierre el mercado de pases, es un baldazo de agua fría. El entrenador dio a entender que no vamos a ser tan tenidos en cuenta, ¿por qué me voy a quedar en un lugar que no me van a tener en cuenta?".

El entrerriano venía con destacadas actuaciones en la Reserva que orientó Adrián Marini y por eso se ilusionó con la posibilidad de pelear por ganarse un lugar en el elenco principal. Al respecto, añadió: "Habíamos arreglado con la dirigencia una cosa a la mañana, ya estábamos arreglando los papeles para firmar para quedarme y a la tarde me vienen con esta noticia. No los termino de entender, ¿me quieren? ¿no me quieren?".

En la parte final subrayó que "lo que soporté todo el año pasado fue una cagada de palos, me subían, me bajaban, que iba a firmar, que no; estuve una semana y media casi libre. Hemos pasado muchas cosas en la pensión pero esto fue el colmo para mí, no aguanto más las cagadas a palos, me he callado la boca, nunca dije nada“.