Damonte: "Colón merece quedarse en Primera"

Para luego, expresar lo siguiente: "Tenemos que tratar que los jugadores tengan la máxima tranquilidad, que no nos lleve el entorno de los rivales. Hicimos lo que teníamos que hacer, por el esfuerzo de los que jugaron, los que están afuera. Paolo, Nacho, Conejo, no estuvieron pero hablaron, eso es unión, fuerza, me voy con la tranquilidad de tres puntos importantes para la gente. No logramos nada, en estas dos semanas trabajaremos para ir a una nueva final en Vélez; Colón se merece quedarse en Primera".

En referencia a la gran tarde del goleador Ábila, el orientador soslayó que "Wanchope es un jugador, no tengo dudas, uno como entrenador el trabajo mío es ayudarlos a buscar la mejor versión, intentar ayudarlo con confianza, con una palabra. Es importantísimo, te puede abrir un partido en cualquier momento, lo quiere para finalizar. Los delanteros, por momentos no hay que exigirlos, es esperar, tener paciencia que en algún momento puede aparecer. Lo habló cuando nos toca enfrentar a ese tipo de jugadores. Los compañeros lo saben, está comprometido como todos".

Y cuando le preguntaron por la actuación del Flaco Conti, aseveró que "no lo voy a descubrir, le tocó arrancar jugando, lo hizo muy bien en estos partidos, Paolo me lo hace fácil, desde lo personal no le pude dar, desde lo grupal si, desde la forma de competir y liderar, es un líder de verdad, que los que están jugando deben dar todo porque hay un líder atrás es lo máximo. Es un momento para dar, seguramente voy a retribuir lo que le está dando al equipo".

Damonte1.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

Más adelante siguió elogiando a sus jugadores, al apuntar que "son ellos los que quieren brindarse, jugamos con jugadores denominados de juego por fuera, le tocó a Galván, a Álvarez, cuando logramos que el jugador compita, se tire al piso, lo otro es natural, con nosotros tendrán que correr y meter, lo de la gente te lleva a eso, de local o visitante, Colón tiene que estar lo más arriba posible, lo sentí de esa manera, todavía falta, la semana que llegamos, esos dos días, ganamos en nuestra cancha, después volvimos a estar con esa angustia y esa duda, mientras más te alejas del partido que perdés, uno se renueva, la forma de competir siempre tiene que ser así. Es la tercera vez que lo siento, como si fuera el último partido es muy bueno".

Damonte también opinó sobre dos canteranos que cumplieron y en esa dirección apuntó que "con respecto a lo de Nardelli hizo un gran partido, le costó al principio por una cuestión de posicionamiento, ayuda en la parte ofensiva, termina siendo partícipe del gol de Perlaza, es un central tirado a lateral, por momentos lo hizo como atacante por fuera, en referencia a Galván, fue buscar energías en todos. Necesitábamos mover fibras, tuve una charla con él, salió por una cuestión de esquema. Muchos recuperaron su lugar, quiero que haya esa pequeña competencia. Le tocó jugar a Moreyra, entró gente que no había jugado como Guille, hay que seguir por el mismo camino, en estas dos semanas llegar bien al partido de Vélez sabiendo que es una final que depende de nosotros. Es corazón, sacrificio, compañerismo y trabajo".

El técnico de Colón, a la hora de preparar la semana, no dudó en decir que "la fe es importante, se lo dije a los chicos, palabras de un amigo, es un título que nos pertenece, muchas veces te lo sacan o lo perdés, pero es algo tuyo. Paco Prado, un amigo mío, creo que es confiar en nosotros, que trabajando y entregándose de algún lado vendrá la recompensa. A veces la pelota entra y otras no. A Perlaza me tocó enfrentarlo en Huracán, estaba en Atlético Nacional, tiene recuperación, juego aéreo, velocidad porque es alto y llega al gol, ubicación, es tratar de hacerlo sentir importante. Tiene que estar, puede ayudar mucho más de lo que viene haciendo, es una buena alternativa, es un jugador mixto, necesitamos de sus cualidades".

Y luego, con respecto a sus tres partidos desde que llegó, enfatizó: "Desde lo nuestro mostramos una sola cara, en el resultado no fue bueno, pero competimos, agarramos la pelota, nos terminan haciendo un gol, en las dos primeras convertimos, la cara es esta forma de competir que es lo más que importante".

Mirando la última estación que resta para asegurar la permanencia, subrayó que "a Vélez lo enfrenté en Sarmiento, la realidad es que pensamos en Talleres, no había Vélez en este partido, necesitábamos dar el 120% a este partido, desde el cuerpo técnico le dimos toda la confianza, vi algunos partidos, trato de no verlos, estoy cansado de sufrir, trato de enfocarme en lo nuestro, después que pase lo que tenga que pasar".

En la parte final, respecto a los cambios que hizo al promediar el complemento, Damonte disparó: "Con Mas quisimos buscar un jugador fresco por fuera, más allá de lo último de Talleres, es uno de los mejores equipos de la Argentina, refrescamos un poco los costados, tener una referencia de área con Toledo, me gustaron los cambios porque entraron bien. Con felicidad, antes del partido, si el otro le mete presión a aquel, lo nuestro era Talleres, es bueno tener miedo para estar atento. Es un club que no se entrega, que pelea, lo controlamos y ganamos el partido".