Colón goleó a Talleres, salió del descenso directo y en Liniers buscará su permanencia en Primera

Colón sabía que tenía que ganar y no dejó pasar esa chance. Vapuleó 3-0 a Talleres de Córdoba, en un repleto Brigadier López, logró salir del descenso directo y en la última fecha jugará su permanencia en Primera contra Vélez. Perlaza, Ábila y Galván anotaron los goles.

La primera de ellas fue a los cuatro minutos, cuando un centro de Gian Nardelli lo sobró a Guido Herrera y Ramón Ábila en el segundo palo, bajó el balón de cabeza para que Baldomero Perlaza sin oposición empujará el balón a la red y estableciera el 1 a 0.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1723759874515877946&partner=&hide_thread=false EL SABALERO SE PUSO EN VENTAJA



Wanchope Ábila la bajó y Baldomero Perlaza definió para el 1-0 de Colón sobre Talleres#LPFxTNTSports pic.twitter.com/HSVPX5Zkrh — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 12, 2023

Posteriormente el que se hizo presente en la red fue Wanchope Ábila, quien aprovechó una grosera falla de un defensor de Talleres para meterse en el área y definir a pura potencia marcando un golazo con amague y remate de zurda que dio en el travesaño y se metió en el arco. En una ráfaga, Colón ganaba 2 a 0 ante un rival que hacia todo lo posible por ir perdiendo el partido.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1723760736923455752&partner=&hide_thread=false APARECIÓ WANCHOPE PARA EL SEGUNDO DE COLÓN



Ramón Ábila enganchó en el área y le rompió el arco a Guido Herrera para el 2-0 ante Talleres#LPFxTNTSports pic.twitter.com/SwfZuT9eoA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 12, 2023

El Sabalero mostraba intensidad, concentración y usufructuaba todos los errores de la T, por lo cual ganaba y el resultado no corría ningún peligro. Recién en el final, Talleres generó algo de peligro con un cabezo de Valentín Depietri que tapó a puro reflejo Matías Ibáñez y anteriormente Depietri había probado con un remate desviado.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1723770371365618131&partner=&hide_thread=false TAPADÓN DE IBAÑEZ



Depietri tuvo el descuento para Talleres pero el arquero de Colón se lució con la atajada y el partido sigue 2-0 para el Sabalero#LPFxTNTSports pic.twitter.com/vf4dqW44lI — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 12, 2023

Colón pegó primero y pegó dos veces para encaminar un partido que en la previa generaba tensión y nerviosismo por la posición en la tabla general. Pero lo pudo resolver rápidamente con la figura de Ábila, partícipe de los dos goles, sumado al aporte de Perlaza y la movilidad de Botta para irse a los vestuarios ganando de manera justificada.

Transformó el resultado en goleada

Si el partido se había definido a los 8 minutos de la primera etapa, el tercer gol de Colón lo ratificó por completo y es que a los 12 minutos del segundo tiempo, Tomás Galván de cabeza puso el 3 a 0, luego de que Wanchope con suma facilidad le bajara el balón dentro del área ante la alarmante pasividad de la defensa cordobesa.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1723779641125519660&partner=&hide_thread=false LLEGÓ EL TERCERO DE COLÓN



Tomás Galván cabeceó en el área, Guido Herrera no llegó a sacarla y con suspenso puso el 3-0 ante Talleres#LPFxTNTSports pic.twitter.com/AGWHAd1nnB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 12, 2023

Colón jugó el partido como una final, con la actitud que se necesita en esta clase de partidos y Talleres estuvo lejos de jugarlo como una final. A lo largo de los 90 minutos no hubo equivalencias, no tanto por el juego, sino por la ambición y las ganas de ganar.

Si bien Colón fue superior, marcó la clara diferencia en la convicción para salir a jugar esta clase de partidos, como así también la contundencia para rápidamente encaminar el partido y obtener una victoria vital para soñar con mantener la categoría.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1723789811624911282&partner=&hide_thread=false "ACÁ NADIE SE RINDE"



Los hinchas de Colón saben que el Sablero va a pelear hasta el final para quedarse en Primera División.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/XxgkMcKq9J — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 12, 2023

Que además le permite meterse en la zona de cuartos de final, ubicándose en la 4ª posición con 20 puntos más allá de que el gran objetivo es sellar la continuidad en la máxima categoría del fútbol argentino.

Ahora vendrá una final contra Vélez, pero sabiendo que depende de sí mismo para seguir en Primera División; será otra historia pero lo importante es que llega a la última fecha con chances reales de cumplir el objetivo y eso no parece poco. Un triunfo esperanzador con un resultado amplio que le permite ganar en confianza para en dos semanas jugar la final del mundo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FColonOficial%2Fstatus%2F1723787550718841078&partner=&hide_thread=false ¡¡GANÓOOOOOOOOO COLÓOOOOONNNNN!! VAMOS NEGROOOOO pic.twitter.com/vjEg3w0NPx — Club Atlético Colón (@ColonOficial) November 12, 2023

SÍNTESIS

Colón 2: Matías Ibáñez; Gian Nardelli, Germán Conti, Facundo Garcés y Rafael Delgado; Baldomero Perlaza, Stefano Moreyra y Favio Álvarez; Rubén Botta y Tomás Galván; y Ramón Ábila. DT: Israel Damonte.

Talleres 0: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Kevin Mantilla, Lucas Suárez y Juan Carlos Portillo; Rodrigo Villagra y Luis Sequeira; Nicolás Vallejo, Rodrigo Garro y Valentín Depietri; Nahuel Bustos. DT: Javier Gandolfi. DT: Javier Gandolfi.

Goles: PT 5' Baldomero Perlaza (C) y 8' Ramón Ábila (C); ST 12' Tomás Galván (C)

Cambios: ST 0' José Romero x Nicolás Vallejo (T); 8' Ramón Sosa x Nahuel Bustos (T); 17' Lautaro Ovando x Valentín Depietri y Matías Gómez x Luis Sequeira (T); 21' Javier Toledo y Emmanuel Mas x Ramón Ábila y Javier Delgado (C); 28' Santiago Pierotti x Favio Álvarez (C); 37' Braian Guille y Ángel Cardozo Lucena x Rubén Botta y Stefano Moreyra (C); 38' Matías Galarza x Rodrigo Garro (T).

Amonestados: Ábila, Ibáñez, Conti, Mas (C); Suárez, Romero (T)

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Brigadier López.