Damonte: "Colón mostró hombría y los jugadores hicieron un gran esfuerzo"

"Antes que nada agradecer a la gente que confió en nosotros, y a los jugadores por el esfuerzo. En dos días es imposible hacer algo desde lo táctico, el equipo mostró hombría y temperamento, primer tiempo espectacular, a los jugadores, a Pipo también soy joven y recién arranco", apuntó de movida.

Y luego expresó: "Muchas veces escucho justificarnos cuando agarramos un equipo, hablar de lo físico, yo quiero decir que el grupo pudo responder con el calor que hacía, un corazón muy importante pusieron, la realidad es que Colón, más allá de esa tabla general, creo que el equipo acá fue muy fuerte, agradecerlo, porque cuando uno sale de un club son momentos complicados".

En referencia al triunfo y el equipo que paró, el nuevo conductor admitió que "el equipo intentó, hay calidad, buenos jugadores, hicimos una línea de cinco, más allá de que tenemos jugadores que lo hicieron como Delgado, Conti, Garcés, el único partido que perdió Atlético fue con Vélez ante una línea de cinco, nos agarramos de ahí, para ser prácticos, no complicarnos y poderlo hacer. Buscamos con algunos cambios, no quiere decir que los que salieron venían mal. Intentamos poner jugadores donde se sienten más cómodos. Vega es un volante central natural, tanto Perlaza como Cardozo son doble cinco. Venía de mucho tiempo sin rodaje, ayudaron mucho".

Damonte también subrayó que "le tocó salir a Eric, saben lo comprometido que está el plantel, él me dijo que quería estar, me pone la piel de gallina, lo dije cuando llegué, vine porque sabía que había un grupo con compromiso. Pierotti jugó por fuera, no es la posición, le pedí entrega, desde ahí se contagia para los demás, puso todo lo que tenía. Patas largas, encara, termina jugadas, compitió, ganó, es así. Lo demás lo tienen ellos, tenemos recambio, estoy feliz".

Con respecto al nivel del equipo dijo que "Colón y esto para que quede claro, venía jugando así, con River lo jugó igual, acá dio vuelta partidos, de local venía haciendo bien las cosas, es difícil mantenerse, del lado nuestro queremos poderlo repetir, desde lo mental queremos mantener arriba al equipo, el horario fue complicado, el equipo corrió, presionó, lo ahogó por los costados, ellos tenían volantes que juegan por dentro. Con Eric lo hicimos, Wancho da el pase gol, fue algo muy bueno del equipo"

El nivel de Botta

"Botta es un jugador de tamaña jerarquía, es lindo para un entrenador tener esta clase de jugadores, lo pusimos en otra posición, venía jugando más adelantando. Galván hizo varios goles, lo podía hacer, le dio estabilidad con Perlaza, siempre teniendo dos referencias de área. Ellos hicieron un gran partido, en el fútbol no hay una receta donde si hago esto pasará, lo digo para los de afuera, se enojarán si el resultado no es positivo, del lado nuestro hay que entender al hincha que empuja, la gente vino, apoyó, por momentos impaciente, entendible, lo entendemos. Es un momento para dar, pero queremos dejarlo a Colón en Primera, necesitamos a todos, un buen ambiente, sacarlo adelante, nos quedan tres finales, es mejor vernos ahí, descansar y pensar en Banfield".

Damonte2.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

El murmullo de la gente

"El jugador lo entiende, a veces la gente te levanta y cuando las cosas no salen hay que evitar el murmullo, lo entendemos, estamos acostumbrados, perdí mil pelotas, es algo que pasa y tengo que tratar de estar más atento con los que están adelante mío. Tuvimos más remates que ellos, menos posesión pero más remates y ganamos el partido".

La continuidad de Ibañez

"Lo del arquero tenía conocimiento cómo venían Chicco e Ibañez, vi el último partido, es lindo tener dos buenos arqueros. Confié en lo que hizo Pipo, no quise tocar. Son cuatro partidos, sabía que es un arquero con personalidad, hicimos algunos cambios pero no queríamos mover muchas cosas, la diferencia de un tiempo a otro fue normal, hacía mucho calor, yo la pasé mal estando afuera, corriendo un metro, es bueno aprovechar la desesperación rival, salvo una jugada del primer tiempo, el resto remates de afuera. Tuvimos varias jugadas para liquidarlo, con el tiempo tenemos que trabajarlo para sacar una diferencia más grande. Me gustó el trabajo de todos los muchachos, de los que estuvieron en el vestuario, te das cuenta cuando el jugador está contento, es algo espectacular".