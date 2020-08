Daniel Córdoba: "El sexto grande es Colón, no Estudiantes"

Cada vez que habla Daniel "El Profe" Córdoba no pasa desapercibido. El exentrenador de Colón Estudiantes suele tirar frases contundentes en cada contacto con la prensa y muchas veces enciende la polémica.

Ahora, tiró una definición que seguramente no sea bien recibida por los hinchas del Pincha en la discusión futbolera de quienes son los clubes más grandes en Argentina. "Para mí el sexto grande es Colon (Santa Fe) y no Estudiantes", lanzó.

Posteriormente, en la entrevista realizada en radio Continental, Córdoba, que dirigió a Colón en la Copa Libertadores de América 1998, donde llegó hasta los cuartos de final, agregó: "No sé por qué me cerraron las puertas de Estudiantes".

image.png El Profe Daniel Córdoba dirigió a Colón en la Copa Libertadores de América y lo puso por arriba de Estudiantes.

Vale recordar que en declaraciones a medios santafesinos, hace un par de semanas, el Profe Daniel Córdoba admitió: "Colón sin dudas fue el momento más lindo de mi carrera. Sacarlo a Lanús del descenso en su momento fue un hazaña también, lo mismo con Estudiantes quebrado y desprestigiado. Pero a nivel emotivo, por cómo se vivía todo, en Colón hacían que cada paso sea increíble. Era todo para la gente".

LEER MÁS: ¿Qué jugadores del plantel de Colón quedaron aislados?

Mientras que también Daniel Córdoba admitió: "Cuando me tuve que ir fue un golpe duro, porque para mí Colón era pasión. Era todo lo que necesitaba para ser entrenador. Era lo máximo. Era un club que sentía que podía marcar un antes y un después en mi vida. Cuando me fui me di cuenta que hubiese sido inútil quedarme teniendo que pasar siempre por José Vignatti. ¡Hasta mi rescisión fue complicada! El juicio no fue contra Colón sino contra José Vignatti. Me faltaba cobrar solo un mes de contrato. Me daba eso y me iba sin problemas. Pero después lo que me ofrecían era una cargada y terminó siendo un juicio que gané. Me dolió mucho, porque había encontrado mi lugar en el mundo. Me resigné después de ver que no iba a poder hacer cosas grandes por la gente que había, pensé que lo mejor era dejar esta ilusión en el camino".