Dayro Moreno: "Bienvenido sea si se puede dar lo de Colón"

Más adelante apuntó que "el fútbol no para y uno tiene que estar preparado para estar en competencia, por eso contraté un preparador físico personalizado, a la espera de ver donde voy a jugar".

Consultado por su anterior paso por el fútbol argentino, vistiendo la camiseta de Talleres, Moreno no dudó en decir que "lo que pasé en Córdoba marcó mi carrera futbolística, puedo escribir un libro. Fue muy satisfactorio, desde que llegué me hicieron sentir como en casa, desde el presidente, los directivos, la afición, la ciudad. Como persona y ser humano, el año y medio que estuve con Talleres la pasé muy bien, en lo futbolístico también me fue muy bien, pero por el Covid-19 no pude seguir allá".

Respecto al interés de Colón, el cafetero afirmó que "en este momento no estoy en conversaciones con nadie de Colón, no me dijo nada mi agente. Sí tuve conversaciones con Gago e Insúa, a ellos los conozco y me ofrecieron para ir a Aldosivi. La posibilidad está, pero estamos mirando, son negociaciones y estamos viendo todo".

En la parte final, al conocer que en el Sabalero también se alistan Góez y Morelo, compatriotas, Moreno admitió: "Bienvenido sea si se puede dar lo de Colón, si se llega a un acuerdo, seguramente como en todos los equipos lo tomaré con mucha responsabilidad. Es un equipo importante en Argentina, se que hay colombianos, si se da esa oportunidad la intentaré aprovechar".