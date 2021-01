Hubo cónclave en Colón: ¿qué le pidió Vignatti al Pulga?

"Ahora estamos pensando en nuevos caminos y en qué haremos. La verdad es que la intención es dejar la institución y buscar nuevos objetivos, tanto en lo personal como grupal", lanzó la bomba Pulga Rodríguez desde su Simoca natal, donde admitió la decisión de marcharse de Colón, en diálogo con De 10 de Tucumán.

LEER MÁS: Luis Rodríguez anunció que se va de Colón con duras críticas

En tanto que luego, en la charla que mantuvo con Radio Gol (FM 96.7), se explayó: "No estoy siendo el capitán en este momento, es Bruno Bianchi. Pero tener que negociar son situaciones incómodas, ya que uno le dice al grupo 'muchachos tal día habrá tal cosa' y eso no llega y empezás a perder credibilidad, es lo peor que le puede pasar a un capitán. Es lo mismo que un técnico diga 'mañana va a pasar tal cosa' y no pasa. Por eso uno va perdiendo confianza. Uno miente de lo que te mienten, si te dicen tal fecha y no se cumple uno miente porque te mintieron a vos".

PULGA RODRÍGUEZ Y VIGNATTI.jpg En el primer encuentro entre Pulga y Vignatti no hubo acuerdo para su salida de Colón.

Mientras que luego, Pulga Rodríguez reveló: "Manifesté mi intención de que cumplí un ciclo, se lo manifesté al presidente. Me dijo que esté tranquilo. A los dirigentes, a Comesaña, sobre todo a Lavallén, ya que Comesaña no me pidió sino que me llevó el presidente, a Diego Osella y el cariño de la gente que es muy satisfactorio. Solo me tendría que disculpar por no haber conseguido un campeonato. Pero me entregué al 100%, agradezco todo lo que me dieron. No sé si por contrato me dirán que me tengo que quedar cinco meses más no sería lo que uno busca, ya que uno se entregó al 100% con la institución, le agradezco mucho, se lo agradecí al presidente, pero no me veo 100%, a Colón le di lo que podía dar y no sé si me queda algo más".

Pero José Vignatti también dejó bien sentada su postura en cuanto a lo que le respondería a Pulga Rodríguez, en el momento del cónclave, que tuvo su primer episodio este jueves: "El contrato lo tiene hasta mediados de año, y hasta ahora sigue así, no hay indicios de que pueda cambiar. Quizás mañana venga alguien y pida el pase. Lo trajimos para eso y por eso, para demostrar lo que hizo con la camiseta de Colón, en 50 partidos hizo 18 goles, con muchas asistencias. En su momento creía necesario salir de Tucumán ya que tuvo un fugaz paso por Newell's y no le fue muy bien, y quería demostrar lo que vale, y vino lo pudo hacer. Pero el fútbol es muy variable, hoy es nada, tiene contrato. El que venga tendrá que negociar con Colón".

LEER MÁS: "El que quiera a Luis Rodríguez debe negociar con Colón"

Este jueves, tras el regreso de José Vignatti desde Buenos Aires, se llevó adelante el primer cónclave con Pulga Rodríguez, donde el tucumano le comunicó personalmente su intención de alejarse de Colón. El titular sabalero se mantuvo firme en su postura, la que hizo pública, de que respete su contrato hasta el 30 de junio.

Por su lado, Pulga Rodríguez también se mostró inflexible en cuanto a su posición de marcharse del club, y le recordó la promesa que le había hecho de que la misma se efectivice en este receso, más allá de que fue antes de que se convirtiera en la gran figura de Colón en la Copa Diego Maradona.

Pulga Rodríguez manifestó públicamente que no estaba dispuesto a ceder ninguna deuda para salir, la cual ascendería aproximadamente a 8.000.000 de pesos. Por su lado, José Vignatti se plantó y le pidió cerca de 125.000 dólares como resarcimiento para marcharse en este momento, cinco meses antes de que finalice su contrato con Colón. Continuará...