De Manuele: "Que Colón no esté en AFA es un problema"

Abel De Manuele fue vicepresidente de Colón y el encargado de representar a la institución en la AFA. El especialista en derecho laboral, quien también presidiera la Franja Morada en los 80, habló con La Segunda de Radio Gol FM 96.7, donde hizo un repaso de su gestión en el club y fue muy crítico por la presencia que tiene hoy en la casa madre del fútbol argentino.

En cuanto a su trabajo en AFA para Colón, indicó: "En el año 95, cuando fue el ascenso de Colón cuando Vignatti era presidente, fui secretario, desde entonces tuve un trabajo permanente, pero independiententemente de la representación formal que hice en 2014 y 2015 no estuve presente en la votación del 38-38. Nosotros ya no habíamos ido, había una transición en Colón. Hasta ahí fui partícipe y trabajamos mucho en lo que fue la recostrucción de Colón y trabajamos en una opción del post Grondona. Comenzamos a trabajar con Unión, Newell's, Estudiantes, Racing, Independiente... Era una opción interesante, luego vino el 38-38, por eso estamos como estamos. No tuve la representación formal, solo integré el Comité Ejecutivo en ese período pero siempre colaboré con trámites en Buenos Aires y gestiones en AFA, conseguir algunos sponsors".

Sobre cómo es su relación con José Vignatti y dijo: "Hace 20 días estuvimos tomando un café en la casa. Me contó algunas ideas que las elecciones serán en diciembre, algunas cuestiones de la Conmebol, y dos o tres cuestiones particulares que me pidió de Buenos Aires, ya que hay algunos jugadores y el cuerpo técnico que necesitaban viajar, y como estoy en el estado tengo la posibilidad de gestionarlos. Pero no soy candidato, estoy para ayudar".

"Fue un golpe muy duro, por la gran expectativa que había. A Vignatti lo veo con ganas de ser protagonista, pero habrá que ver qué le ofrece a los socios. Conociéndolo si no es cabeza es muy difícil. Pero hay que definir el modelo institucional desde lo futbolístico y lo no futbolístico, es una deuda pendiente. Pero no me estoy candidateando, eso que quede claro. Si tengo que acompañar lo hago, si tengo que estar adentro lo veremos", destaco De Manuele en otra parte de la charla.

También se refirió a su relación con Marcelo Martín, quien representó por muchos años a Unión en AFA, y dijo: "Tengo una relación de muchísimos años, las veces que nos pudimos ayudar lo hicimos independientemente de los intereses de cada uno. La presencia en AFA, Marcelo la tuvo mucho tiempo, es muy importante no solo por la participación en una reunión formal de Comité Ejecutivo, sino que está todo lo que se mueve alrededor y que es de todos los días. No te alcanza con venir un día. Hay cosas que se resuelven en un bar, hay muchas cuestiones que se resuelven con relaciones personales".

image.png De Manuele se refirió a la falta de presencia que Colón tiene en AFA.

"Tenés las participaciones en el Comité Ejecutivo, también se puede cumplir con un cargo. Pero hay muchas cuestiones de relaciones personales, que te podés encontrar en un café para tener contacto con otros dirigentes que te pueden resolver un problema, facilitar la contratación de un jugador. Así se construye el poder, estando afuera es muy difícil , hay que estar adentro, sino estás adentro de AFA perdés oportunidades", agregó De Manuele, exvicepresidente de Colón, en otra parte de la charla.

Pero no se quedó allí, y De Manuele agregó: "A partir de marzo es un problema la falta de la presencia de Colón, si bien no hay tantas reuniones presenciales, ya que todo es por teléfono o vía zoom. Pero no estar en AFA es un problema".

Mientras que luego, De Manuele, exvice de Colón, habló de la actual situación del fútbol argentino e indicó: "Después de tantos años de gobierno de Grondona hay que construir un nuevo liderazgo, que se tienen que rectificar muchas cosas que se hicieron mal, establecer una nueva pauta. Esto no es sencillo y más en lo que representa el fútbol en Argentina, conducir la AFA es como conducir la provincia de Buenos Aires. No por lo que representa económicamente sino por el poder y lo que significa el fútbol argentino. Pero el mundo no es igual desde marzo. Hay que resolver cómo se definirán los ascensos, la renovación de contratos, los sponsors, la televisación. Es una situación muy dura, allí se a demostrar la madurez de la actual conducción. Chiqui Tapia sorprendió para bien, esperemos que se consolide".

Y en el tramo final, De Manuele dijo: "Nunca se debió salir el manejo de la AFA del fútbol profesional, estaba la experiencia de Europa, de España. Si tenés problemas en el manejo de la AFA corregilos, no lo terciaricés. Hay actores que están por la cuestión económica. Me pareció que no era necesario, con lo cual lo que se resolvió me parece saludable".