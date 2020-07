Después de organizar la cuarentena en el Hotel de Campo y luego trasladarse para continuar la compañía de su familia, Eduardo Domínguez ya está de regreso en Santa Fe para ponerse al frente de varios temas importantes en Colón . Su arribo se dio el pasado miércoles por la tarde en la previa del fin de semana extralargo, para estar más cerca de los jugadores aprovechando la flexibilidad que hay en la ciudad. De todas maneras, todavía lo hace a distancia , ya que debe quedar otros 14 días aislados . En este caso, ya en una casa en un barrio privado cercano al predio Ciudad Fútbol.

Esto es un claro indicio que es muy factible que los entrenamientos se reanuden en agosto y la competencia, si la pandemia del coronavirus lo permite, en septiembre. Algo que debe resolver la AFA, en contacto permanente con el gobierno nacional, que actualmente está lidiando con un escenario complejo por el brote de la enfermedad en el país, sobre todo en Buenos Aires.

Domínguez.png Eduardo Domínguez ya está en Santa Fe para ponerse al frente de Colón

Justamente el técnico aprovechó para venirse para Santa Fe, donde los casos son menores y resguardar a su familia. El primero en llegar fue el profesor Pablo Santella, quien es el que más viene trabajando para mantener a punto la condición física de los futbolistas. Una tarea para nada sencilla, pero que mostró nuevas opciones con la posibilidad que encontraron algunos jugadores de salir a correr en espacios abiertos e, incluso, ir al gimnasio.

Pero está claro que Eduardo Domínguez quiere saber cómo están algunos temas. Sobre todo aquellos jugadores que pidió retener y que, por el momento, no tuvo réditos positivos. Gabriel Esparza ya fue confirmado en Sol de América de Paraguay, previo a mandar una carta documento a la sede de Colón reclamando una deuda. En caso que no se llegue a un acuerdo, podría recurrir a Agremiados.

Marcelo Estigarribia 1.jpg Marcelo Estigarribia está más lejos que cerca de Colón pese al deseo de Eduardo Domínguez. Prensa Colón

Marcelo Estigarribia ya dejó en claro que está "complicada" su continuidad en Colón "por lo económico". Por eso está en su país trabajando con los preparadores físicos de la Selección guaraní abierto a nuevas propuestas. No está caído, pero sí muy frío. Asimismo, el colombiano Guillermo Celis salió al cruce en las últimas horas al decir que no tiene ofertas desde Colombia y menos de Colón. Que el único que lo llamó fue precisamente Eduardo Domínguez, pero no la dirigencia.

Finalmente lo de Matías Fritzler ya a esta altura es complejo decir como va a terminar. Más que nada, porque no se mueve de primero cobrar la deuda para luego pasar hablar de lo contractual. La dirigencia planteó solo pagarle un 50%, factor que enfatiza el distanciamiento. Para el técnico Polaco es un eslabón fundamental en su idea y por eso insiste para que se haga un esfuerzo, pero no será fácil sin recursos, porque la cuarentena hizo explotar la crisis.

Matías Fritzler.jpg Matías Fritzler sigue en Santa Fe a la espera de saber si continuará en Colón. Prensa Colón

Después, es más ruido que otra cosa respecto a los posibles refuerzos. Al parecer, el DT estaría buscando un zaguero, un lateral y dos volantes por los costados. En ofensiva estaría cubierto, mucho más ahora con el retorno de Nicolás Leguizamón, aunque no quiere decir que todos continúen.

Tendrán agendas cargadas Eduardo Domínguez en este sentido y deberán lidiar con un contexto atípico y complejo pensando en el nuevo Colón que está pergeñando. Por eso ya está en Santa Fe y se pone manos a la obra.