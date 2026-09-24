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Delfino cambia casi medio equipo en Colón para visitar a All Boys

Colón enfrentará este sábado desde las 16 a All Boys en Floresta. Iván Delfino deberá realizar varios cambios por suspensiones, lesiones y regresos.

Ovación

Por Ovación

24 de septiembre 2026 · 08:12hs
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Delfino cambia casi medio equipo en Colón para visitar a All Boys

QDespués de la goleada por 3-0 ante Los Andes, Colón se prepara para afrontar una nueva fecha de la Primera Nacional con varias novedades en su plantel. El equipo de Iván Delfino visitará este sábado a All Boys, desde las 16, con arbitraje de Juan Pafundi, y el entrenador deberá rearmar la formación.

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El Sabalero no podrá contar con Agustín Toledo e Ignacio Lago, quienes deben cumplir una fecha de suspensión. En contrapartida, estarán nuevamente disponibles Mauro Peinipil y Federico Lértora, luego de purgar sus respectivas sanciones.

Además, Matías Budiño sufrió un esguince de rodilla y será baja durante aproximadamente un mes. Por ese motivo, Tomás Giménez ocupará el arco ante el conjunto de Floresta.

Delfino espera por Barrios, Rasmussen y Sarmiento en Colón

En la defensa, Pier Barrios estaría en condiciones de regresar (no fue parte del equipo titular), mientras que Federico Rasmussen será evaluado por el cuerpo técnico. El segundo zaguero se perdió el encuentro ante Los Andes como consecuencia de una tortícolis.

Por su parte, Franco García será baja debido a una lesión en uno de sus tobillos, aunque Colón podría contar a Darío Sarmiento, quien terminó el último partido con un fuerte golpe. También se analizará la situación física de Ignacio Antonio, afectado por una dolencia en uno de sus tobillos.

La formación de Colón, con dos dudas

Si todos los futbolistas llegan en condiciones, la probable formación sería: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Darío Sarmiento, Federico Lértora, Matías Muñoz y Gabriel Risso Patrón; Julián Marcioni y Alan Bonansea.

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De esta manera, los cambios respecto al equipo que venció a Los Andes serían Giménez por Budiño, Peinipil por Emanuel Beltrán, Rasmussen por Zahir Ibarra, Lértora por Toledo y Risso Patrón por Franco García.

Colón buscará darle continuidad al envión conseguido ante Los Andes y sumar nuevamente fuera de casa, en un tramo del campeonato donde cada punto comienza a tener un peso decisivo en la pelea por los puestos de privilegio de la Zona A.

Colón Delfino All Boys
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