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La repudiable frase por la que echaron al ex-Colón, Federico Higuaín, de Columbus Crew

Columbus Crew oficializó la salida del DT de la filial, Federico Higuaín, tras la investigación interna derivada de un incidente ocurrido el pasado 23 de agosto

23 de septiembre 2026 · 15:09hs
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La repudiable frase por la que echaron al ex-Colón, Federico Higuaín, de Columbus Crew

Columbus Crew oficializó la desvinculación del ahora exentrenador de la filial, Federico Higuaín. La decisión se tomó tras la investigación interna derivada de un incidente ocurrido el pasado 23 de agosto, en el que el exdelantero argentino agredió verbal y físicamente a una árbitra durante un encuentro oficial.

Federico Higuaín, despedido en Columbus Crew

Según el informe disciplinario, Higuaín apretó con fuerza la mano de la jueza sin soltarla tras tres pedidos explícitos para que se detuviera, al tiempo que le dirigió la frase: “No olvides que este es un deporte de hombres”.

El hecho motivó su expulsión inmediata por parte de la jueza del encuentro y una posterior sanción inicial de dos fechas por parte de la liga estadounidense.

Sin embargo, la Asociación de Árbitros Profesionales (PSRA) emitió un duro comunicado en el que calificó la pena de insuficiente, ya que la entidad enfatizó que el reglamento de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF) exige un mínimo de tres partidos por agarre violento y otros tres por actos de discriminación sexista.

Asimismo, el mismo ente recordó que el manual de la MLS Next Pro exige a los entrenadores un estándar ético superior al de los futbolistas. Tras la postura de la PSRA y la revisión del caso publicada por el medio The Athletic, la directiva del club reevaluó la situación.

La falta de predisposición de Higuaín para reflexionar, asumir la responsabilidad o disculparse públicamente aceleró su despido: “No se han cumplido los estándares que nuestro club espera de un líder”, sentenció el gerente general Issa Tall.

Higuaín, hermano de Gonzalo, había asumido el cargo en enero de 2025 tras su paso por la reserva de Inter Miami. El exatacante finaliza así su ciclo de 55 partidos, en el que había logrado clasificar al equipo a los playoffs, y se interrumpe su vínculo con una franquicia donde dejó una huella histórica como jugador con 59 goles en 210 presentaciones.

Federico Higuaín Columbus Crew
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