Delfino otra vez pateó el tablero con llamativos cambios en Colón

Iván Delfino volvió a meter mano entre los 11 de Colón para recibir el domingo a Los Andes. Hay cambios llamativos en las tres líneas.

Iván Delfino movió varias piezas en Colón y comienza a darle forma al equipo que recibirá a Los Andes este domingo desde las 16.30, por la fecha 30 de la Zona A de la Primera Nacional. La principal incógnita sigue siendo Ignacio Lago, mientras que Federico Rasmussen no entrenó por una molestia, aunque confían en que pueda llegar al partido.

El defensor volvió a ser uno de los focos de atención en la práctica de este viernes. Rasmussen no participó del entrenamiento y solamente caminó alrededor de la cancha principal del predio 4 de Junio , producto de una molestia física.

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Pese a esta situación, en Colón son optimistas respecto de su presencia ante Los Andes. El cuerpo técnico entiende que el defensor podría llegar en condiciones al encuentro del domingo, aunque su evolución será seguida de cerca durante las próximas horas.

En una defensa que ya sufrió varias bajas, su presencia resulta importante. Nicolás Thaller está suspendido, mientras que Pier Barrios quedó prácticamente descartado y Mauro Peinipil tampoco podrá jugar por acumulación de amarillas.

Delfino cambió la defensa y probó con Beltrán

En el ensayo, Delfino paró un equipo con Emanuel Beltrán como lateral derecho, mientras que Lucas Picech también mantiene chances de pelear por ese puesto. La formación que probó el entrenador fue con Matías Budiño; Beltrán, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen (llegaría al partido) y Facundo Castet; Darío Sarmiento, Matías Muñoz, Agustín Toledo y Franco García; Julián Marcioni y Alan Bonansea.

Prensa Colón

La aparición de Castet también es una novedad, ya que venía trabajando diferenciado y había quedado afuera del partido ante Godoy Cruz. Ahora, todo indica que podría regresar a la titularidad.

Lago jugó con los suplentes y el sábado será probado en Colón

La gran incógnita continúa siendo Ignacio Lago. El delantero participó del ensayo con el equipo alternativo y este sábado será evaluado nuevamente para determinar si está en condiciones de integrar la convocatoria y, eventualmente, ser titular.

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Lago llega con lo justo y apurar su regreso implica el riesgo de una recaída, algo que Colón pretende evitar. Sin embargo, el partido ante Los Andes es demasiado importante para el Sabalero, que necesita cortar la racha de tres derrotas consecutivas y volver a meterse en la pelea por los primeros puestos.

Por eso, Delfino todavía mantiene abiertas varias alternativas. Beltrán y Picech pelean por un lugar, Rasmussen deberá demostrar que está en condiciones y Lago tendrá su última prueba antes de que el entrenador defina el equipo. En un partido clave para cambiar el rumbo, Colón llega con más dudas que certezas, pero con la obligación de volver a ganar.