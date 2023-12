Más adelante confesó que "la idea es que se queden los más que se puedan, ante tan poco tiempo de trabajo, cuanto más tenés es más fácil, sería un necio decir que Ramón, que es uno de los mejores, no contar con él sería una baja importante".

Cuando le preguntaron sobre la forma de jugar y armar el plantel, depende la categoría en la que se encuentren, el santafesino apuntó que "creo de arranque cambia la parte del presupuesto, hay jugadores que son diferentes para Primera, conformar un plantel es distinto, lo económico y la calidad y jerarquía de los jugadores".

Delfino2.jpg El 2 de enero por la tarde en el predio, Delfino iniciará la pretemporada con Colón.

En otro tramo de la charla expresó que "en este ambiente, todos sabemos quien es quien, cuando nos hacemos cargo de un plantel tenemos que conocerlos a todos, los jugadores también pasa con nosotros. Lo mejor es tratar a aquellos con muchos años en Primera, no hay que esconder nada, aprendí mucho de los jugadores que me tocó dirigir. Vengo a un club grande del interior, soy de la provincia, quiero estar acá".

Delfino hizo un párrafo aparte para refrendar el apoyo de estos dirigentes al soslayar que "quiero agradecer a esta Comisión que confió en mí, cuando dio la palabra la respetó, estamos agradecidos y hoy tenemos la posibilidad de dirigir uno de los clubes más importantes del país".

Antes de su despedida, a modo de meter en clima a los hinchas en lo que vendrá a partir de febrero, no dudó en sostener que "la Primera Nacional sigue siendo desde hace unos años largos, las estadísticas lo muestran, el torneo más importante de la Argentina, nos vamos a encontrar con distintos equipos, infraestructuras, el torneo tan largo arranca desde la fecha 14, el verdadero certamen, es una carrera de resistencia y no de velocidad, para lograr el desafío final habrá que pasar por muchas situaciones, viajes, la fortaleza física, futbolística y mental será fundamental. Es apasionante, hay que estar preparado para afrontarlo, no buscar excusas, y hacernos cargo".