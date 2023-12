Para después, expresar: "Recién recibimos el mandato, a partir de ahora somos autoridades de Colón. Hubiéramos querido mucho antes, ese mismo lunes 18, la CD adujo que tenía que terminar algunos asuntos. No estuvimos de acuerdo, nos posibilitó seguir trabajando en todas las áreas para el plantel profesional, parte contable, en todas las áreas trabajamos para estar con ustedes".

El titular rojinegro enfatizó que "teníamos unos números con el tema contable que es lo que se había dicho con lo que se dijo en la última Asamblea, pero nos encontramos con más del doble y cambiamos el pensamiento. Estamos trabajando en eso. Queríamos presentarles, va a salir una campaña de socios importante a partir de mañana. Siempre pienso que Colón en los momentos más difíciles es cuando el socio se muestra y quiere a la institución. En diciembre no pagó una cantidad considerables. Si queremos un Colón allá arriba tenemos que ser colonistas, puede ser porque el equipo descendió, no me gusta que un colonista deje de pagar la cuota".

En relación al fallo del HTJ de la AFA, Godano "la presentación lo hizo la CD anterior, no puedo responder. No se que comentarios tienen ustedes, el próximo martes tenemos una reunión con Tapia, pero no sabemos cuál es el tema. Nos van a recibir, eso nos avisaron". Y después, acotó: "Simplemente tuvimos una reunión con la vieja CD para tener el traspaso, nos estábamos de acuerdo con eso, había que aceptarlo porque estaba en el estatuto. Cuando nos dieron los números, la información que teníamos era por parte del contador de ellos".

Cuando le preguntaron por la situación de Wanchope Ábila, subrayó: "No tenemos ninguna salida, tiene contrato vigente, se tendrá que presentar el 2 de enero a las 18 en el predio. La intención es contar con él. No es factible sostener todo el equipo si estamos en la B, sobre todos los sueldos más altos".

Godano insistió, en referencia al contacto con la anterior directiva, que "solamente se que estuvieron en AFA este miércoles, Tapia los recibió, su secretario coordinó una reunión el próximo martes por la tarde".

Godano2.jpg La nueva CD de Colón entró en funciones este jueves 28 de diciembre.

En la parte final reconoció que "faltan cosas, nos encontramos con esto y con muchas cosas de mantenimiento en el predio, hay subcomisiones que empezarán a trabajar, también el fin de semana. Hinchas que durante la semana tienen sus trabajos y el fin de semana lo harán por el club. Hay que sacarse el sombrero, el que quiera ayuda está a disposición. Colón no es Santa Fe, los hinchas trascienden en muchas partes, Iván es hincha de Colón como nosotros, en Sunchales hay mucha gente, lo que sufrió cuando descendió como Rafaela y varias localidades. Es cada vez más grande".