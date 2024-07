Delfino, ¿se jugará el cargo como DT de Colón ante Estudiantes (RC)?

Si bien Colón tuvo varias chances para convertir y no mereció perder, no pudo traerse nada desde Paraná, e incluso se vio una reacción de un referente como Christian Bernardi, quien cuando fue reemplazado lo hizo con evidentes signos de reprobación, que generó una gran polémica.

Temporelli: "El problema de Colón no es solo económico"

Incluso, por lo que pudo averiguar UNO Santa Fe, Bernardi ni siquiera se volvió desde Paraná con el resto de la delegación, lo que pone en evidencia la molestia del jugador. Incluso, se menciona que en el plantel hay jugadores que respaldan al DT, pero hay otros que comenzaron a dudar de su gestión.

De esta manera, habrá que ver cuál es el alcance que tuvo una nueva derrota de Colón, y el hecho de haber perdido la punta, sobre todo con la reacción que tenga el hincha en el partido del próximo sábado frente a Estudiantes de Río Cuarto.

Qué piensa la dirigencia de Colón de Delfino

En el momento en que se produjo su desembarco en Colón, cuando resultó electo Víctor Godano, el mismo presidente reveló que su designación estaba pensada antes de la pérdida de la categoría.

Es decir que Godano pensaba en Delfino, en caso de ser gobierno, no solo para afrontar el duro camino de la Primera Nacional, sino también si tenía la chance de quedarse en Primera División, lo que habla a las claras de las convicción que hubo para su llegada a Colón.

Godano Delfino.jpg

Lo concreto es que con este bajón, más allá de que hay varios jugadores a los cuales se los nota en una versión muy diferente a la que demostraron en el inicio de la temporada, todos los cañones apuntan contra Iván Delfino.

Delfino viene insistiendo con una idea de juego, reclamó por la llegada de refuerzos en el mercado de pases, donde de los cuatro cupos disponibles solo se ocuparon tres, donde solo dos jugadores fueron Plan A (Genaro Rossi y Oscar Garrido).

Si bien es muy difícil hacer futurología, la convicción y respaldo que hay departe de la CD, sobre todo de Víctor Godano, se podría contraponer con lo que el hincha pueda decir en el choque del próximo sábado ante Estudiantes de Río Cuarto, ya que una derrota sería casi imposible de asimilar, sobre todo por la necesidad que hay de un rápido retorno, un empate tendría poca repercusión en una levantada y una derrota podría ser determinante para la postura con el DT.

De esta manera, más allá que para Godano no hay discusión sobre este proceso, como lo manifestó en diálogo con LT9 (AM 1150), a Delfino le caben las generales de la ley, en un club donde no se negocia bajo ningún punto de vista le hecho de verlo bien arriba y que la consecuencia sea un rápido regreso a Primera División.