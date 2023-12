Deportick ya no vende entradas para los hinchas de Colón para el desempate ante Gimnasia. 15.000 sabaleros estarán en el Coloso Marcelo Bielsa.

Finalmente, luego de una reunión que se realizó en Rosario, se determinó que se le venderían 15.000 entradas, entre plateas y generales, a los hinchas de Colón y Gimnasia, en igual cantidad. De esa manera, solo se esperaba saber cómo sería el expendio de las mismas, que estaría a cargo de la empresa Deportick.

Llamativamente, la venta continuó hasta este viernes a la mañana, pero antes de llegar a las 9 el expendio se cerró, y en la página Deportick a través de la cual se realizó el mismo comenzó a presentarse la leyenda: "Evento finalizado". Lo mismo ocurrió para la parcialidad de Gimnasia.

Lo que más asombro generó es que se especuló que por la importancia del partido las entradas volarían en pocas horas, pero lo concreto es que hasta este viernes los hinchas de Colón y Gimnasia (socios y no socios) tuvieron la oportunidad de adquirir sus entradas, y lo que no se conoció es si el "evento finalizado" obedeció a que se pulverizaron las 15.000 para cada parcialidad u obedeció a una condición de seguridad, ya que este viernes no se iba a desarrollar ningún tipo de expendio.

Desde Deportick se aclaró: "Para ingresar a la cancha, los espectadores deberán presentar EXCLUSIVAMENTE el DNI físico (tarjeta) para su escaneo en los molinetes de ingreso. No serán válidos otros documentos o comprobantes de compra".