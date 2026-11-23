El delantero marcó los dos goles del 2-2 ante Douglas Haig en Pergamino. Con ventaja deportiva, al Aurinegro le alcanza con empatar en la revancha para avanzar.

Olimpo estuvo dos veces abajo en Pergamino y las dos encontró la respuesta en Braian Guille. El delantero marcó de tiro libre y volvió a convertir en tiempo de descuento para sellar el 2 a 2 ante Douglas Haig. Con ese resultado, el Aurinegro podrá definir en Bahía Blanca su paso a la final de la Reválida del Federal A.

Douglas Haig abrió el marcador a los 34 minutos del primer tiempo en el estadio Miguel Morales. Guillermo Pereira convirtió un penal discutido y el equipo de Pergamino se fue al descanso en ventaja. A los cinco minutos del complemento, Guille igualó con un tiro libre.

El local volvió a adelantarse a los 39 minutos del segundo tiempo, cuando Joaquín Castellano marcó el 2 a 1. Con el partido ya en tiempo de descuento, Guille convirtió por segunda vez y le permitió al equipo de Carlos Mungo volver a Bahía Blanca con la serie igualada.

Qué necesita Olimpo para llegar a la final

La revancha se jugará en el estadio Roberto Carminatti, donde Olimpo contará con ventaja deportiva. Tras el 2 a 2 de la ida, cualquier empate le dará la clasificación al Aurinegro. Si gana, también avanzará. Douglas Haig, en cambio, está obligado a imponerse en Bahía Blanca.

El ganador de la serie disputará la final de la Reválida por el segundo ascenso a la Primera Nacional.