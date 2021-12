Recuperaría su lugar entre los 11, por más que Facundo Mura haya rendido ante Atlético Tucumán, aunque sería una de las dudas a resolver. Tienen características diferentes, pero Meza tiene gol y eso inclinaría la balanza en su favor. Sin embargo, con Domínguez no puede darse por hecho.

Eric Meza.jpg Eric Meza tiene chances de volver a ser titular en Colón para el Clásico. UNO Santa Fe | José Busiemi

Si se mantiene el 3-5-2, en el medio no habría demasiados misterios y arriba, es muy factible que se repita la dupla Lucas Beltrán-Facundo Farías, pero Eduardo Domínguez también sabe lo funcional que le puede ser Cristian Ferreira como alternativa, por eso no habría que descartarlo.

Por ahora se vinieron haciendo ejercicios en espacios reducidos, con jugadores mezclados que no permiten dilucidar algo. El conductor sabalero lo hace todo el tiempo y hasta no sería raro que directamente no ensaye un fútbol formal en la previa.

Lo positivo del caso es que está todo el plantel a disposición, a excepción de Mauro Formica, que es el único desafectado por estarse recuperando de una operación de apéndice. Un escenario ideal para encarar esta recta final de temporada, mentalizado en ir a ganar el Clásico y así llegar con todo a la definición del Trofeo de Campeones ante River.