Domínguez y el nuevo Colón: "De local propondremos más"

El DT ve que el equipo ya tiene otra predisposición y se volvió incómodo para todos. Aunque sabiendo que se vienen tres presentaciones seguidas en casa, la idea es hacerse fuertes, pese a la ausencia del público por la pandemia del coronavirus, y así seguir sumando para quedar más cerca de la clasificación a la instancia campeonato.

"La gente quiere ganar, entonces se analiza las formas de conseguirlo. La identidad de juego se busca todos los días, porque no se logra de un día para el otro. Después, algunos se van a sentir más o menos identificados con esa forma. Todos buscan, al fin y al cabo, lo mismo, que es ganar", reconoció Eduardo Domínguez en una entrevista con LT10, donde fue más a fondo en algunos temas, antes de jugar contra Central Córdoba.

Eduardo Domínguez 1.jpg Eduardo Domínguez, habló en la previa del duelo con Central Córdoba, y dijo que "la gente quiere ganar" y por eso apuesta por una idea diferente en Colón. Gentileza Rubén Paredes

Ante Defensa y Justicia e Independiente tocó ser visitante, pero ahora llega el momento de ser local y el técnico entendió que hay que cambiar la iniciativa: "Ahora en casa será diferente, porque proponemos más y los muchachos se están costumbrando a la idea de ganar. Por eso nos dolió el empate ante Independiente. Ahora se vienen tres partidos acá y la propuesta será diferente. Primero está Central Córdoba".

Uno de los detalles del actual torneo, es que a los visitantes le está pesando menos. Esto atendiendo a que no se siente tan la presión de la gente. Pero Eduardo Domínguez no dudó al respecto: "Siempre me gustaba jugar de local cuando era futbolista. Me gusta mucho jugar de local y a otros que les da lo mismo. Si sentimos eso, es porque nos estamos cómodos y queremos cuidar el lugar. Creo que debemos ser exigentes cuando seamos locales. Nuestra propuesta la queremos fortalecer más en casa. Lamentablemente no podemos tener a nuestra gente".

Brigadier López.jpg Eduardo Domínguez habló de la necesidad de hacerse fuertes en el Brigadier López. Ahora se viene Central Córdoba. Foto: prensa Colón

Muchos se sorprendieron por el nivel que viene mostrando Colón, que claramente dista del de la temporada pasada, donde en la primera mano terminaba en la lona. Entonces el estratega rojinegro trató de mencionar en que parte del proyecto están: "En la mitad del proceso diría yo. Se fueron muchos y quedó un grupo reducido, con muchos juveniles, al igual que otros equipos, por lo que no es excusa. Solo somos realistas. Rearmar el plantel y encontrar la identidad lleva tiempo. Nos falta y nos cuesta. Por eso digo que estamos en la mitad del camino. Los chicos sienten para donde vamos y eso es positivo. El equipo sabe a dónde va y comprende cómo hacerlo, aunque a veces nos saldrá bien y otras no. Esto nos facilita encontrar la identidad que tanto se busca. Pero como dije al comienzo, lo que buscamos siempre es ganar. Trabajamos para darle la alegría al hincha".

"No me gusta hablar de lo que pasó anteriormente. Pero se trabajó en un poco de todo. Trato de decirle a los jugadores que «no tengo la varita mágica para que el equipo juegue de tal manera». Eso se consigue en los entrenamientos. Uno se fortalece después de momentos límites y el jugador a veces se sorprende hasta dónde puede llegar. Profundamente creo que se trabaja en todo, física, mental y emocionalmente. Si estamos a la altura en esos aspectos, nos irá mejor. De todas maneras, uno tiene que seducir al jugador para que lo capte. No nos sirve que las cosas salgan bien hoy y mal mañana. Eso hay que entender. Los chicos están bien en todo sentido y hay un cambio notorio", agregó.

Eduardo Domínguez.jpg Eduardo Domínguez arma el plan de Colón para enfrentar a Central Córdoba. Télam

Eduardo Domínguez es consciente de que el coronavirus está siempre rondando y quiere pensar en cualquier contingencia: "Vamos a subir una camada más de chicos, porque seguramente vamos a tener bajas. Le pasa al mundo y nos vamos a ir contagiando, por lo que necesitaremos una lista más grande".

En la parte final de la charla, sabiendo que se viene el duelo con Central Córdoba, sostuvo: "Los chicos que llegaron hasta ahora era con proyección al próximo año. Colón está bien parado para el futuro y estamos en el día a día de evolución. No todos responden de la misma manera, porque no es fácil jugar en Primera. Les estamos dando lugar para que conozcan lo que es ser profesional, que sepan lo que es un vestuario y cómo se vive. No es la reserva, es otra cosa muy diferente y dependerá de ellos la maduración. Después todo lo otro se trabaja. El proyecto es no quemarlos y que aprovechen su tiempo. Reitero de paso, que le hace muy mal al fútbol argentino que no haya descensos".