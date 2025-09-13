Ezequiel Medrán debutó como técnico de Colón el sábado 23 de agosto, en el partido que el Sabalero empató en condición de local ante Chacarita. Y en la previa a ese encuentro, sucedió algo que no era habitual.
El cambio que se impuso en Colón a partir de la llegada de Ezequiel Medrán
Como consecuencia de su metodología de trabajo. la comunicación en Colón sufrió un cambio importante por decisión de Ezequiel Medrán
Por Ovación
Medrán y una decisión ilógica
Y es que el día antes, es decir el viernes 22 de agosto, las redes sociales de Colón no informaron respecto a la lista de jugadores concentrados como lo hacían regularmente.
Recién se dio a conocer el mismo día del partido ante Chacarita. Y esa modalidad se repitió en los dos encuentros posteriores ante Defensores de Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto.
En consecuencia, esta modificación respecto a la información de la lista de jugadores convocados, tiene como responsable al entrenador sabalero.
Así las cosas, por decisión de Medrán, Colón recién puede dar a conocer la lista de jugadores convocados, seis horas antes del partido. Una medida tan ilógica, como inentendible.