El cambio que se impuso en Colón a partir de la llegada de Ezequiel Medrán

Como consecuencia de su metodología de trabajo. la comunicación en Colón sufrió un cambio importante por decisión de Ezequiel Medrán

El DT de Colón Ezequiel Medrán decidió que recién seis horas antes de los partidos se de a conocer la lista de convocados.

Ezequiel Medrán debutó como técnico de Colón el sábado 23 de agosto, en el partido que el Sabalero empató en condición de local ante Chacarita. Y en la previa a ese encuentro, sucedió algo que no era habitual.

Y es que el día antes, es decir el viernes 22 de agosto, las redes sociales de Colón no informaron respecto a la lista de jugadores concentrados como lo hacían regularmente.

Recién se dio a conocer el mismo día del partido ante Chacarita. Y esa modalidad se repitió en los dos encuentros posteriores ante Defensores de Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto.

En consecuencia, esta modificación respecto a la información de la lista de jugadores convocados, tiene como responsable al entrenador sabalero.

Así las cosas, por decisión de Medrán, Colón recién puede dar a conocer la lista de jugadores convocados, seis horas antes del partido. Una medida tan ilógica, como inentendible.