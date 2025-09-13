Uno Santa Fe | Colón | Colón

El cambio que se impuso en Colón a partir de la llegada de Ezequiel Medrán

Como consecuencia de su metodología de trabajo. la comunicación en Colón sufrió un cambio importante por decisión de Ezequiel Medrán

Ovación

Por Ovación

13 de septiembre 2025 · 12:16hs
El DT de Colón Ezequiel Medrán decidió que recién seis horas antes de los partidos se de a conocer la lista de convocados.

UNO Santa Fe | José Busiemi

El DT de Colón Ezequiel Medrán decidió que recién seis horas antes de los partidos se de a conocer la lista de convocados.

Ezequiel Medrán debutó como técnico de Colón el sábado 23 de agosto, en el partido que el Sabalero empató en condición de local ante Chacarita. Y en la previa a ese encuentro, sucedió algo que no era habitual.

Medrán y una decisión ilógica

Y es que el día antes, es decir el viernes 22 de agosto, las redes sociales de Colón no informaron respecto a la lista de jugadores concentrados como lo hacían regularmente.

Recién se dio a conocer el mismo día del partido ante Chacarita. Y esa modalidad se repitió en los dos encuentros posteriores ante Defensores de Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto.

LEER MÁS: "Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo"

En consecuencia, esta modificación respecto a la información de la lista de jugadores convocados, tiene como responsable al entrenador sabalero.

Así las cosas, por decisión de Medrán, Colón recién puede dar a conocer la lista de jugadores convocados, seis horas antes del partido. Una medida tan ilógica, como inentendible.

Colón Ezequiel Medrán cambio
Noticias relacionadas
colon llegara con varios jugadores condicionados al duelo clave ante talleres (re)

Colón llegará con varios jugadores condicionados al duelo clave ante Talleres (RE)

Jorge Vivaldo manifestó estar dolido por el presente de Colón.

"Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo"

Facundo Sánchez tiene muchas chances de ser titular en el partido que Colón jugará ante Talleres de Remedios de Escalada.

Colón y las posibles variantes para visitar a Talleres de Remedios de Escalada

williner: nunca fue intencion de colon jugar el clasico de copa santa fe sin publico

Williner: "Nunca fue intención de Colón jugar el clásico de Copa Santa Fe sin público"

Lo último

Real Madrid le ganó a Real Sociedad y estiró su racha en La Liga

Real Madrid le ganó a Real Sociedad y estiró su racha en La Liga

Alarma en la Selección: Palacios será operado y se perdería lo que resta de 2025

Alarma en la Selección: Palacios será operado y se perdería lo que resta de 2025

Radiografía del trabajo en apps de reparto en Santa Fe: jóvenes, estudiantes o desempleados con salarios mínimos

Radiografía del trabajo en apps de reparto en Santa Fe: jóvenes, estudiantes o desempleados con salarios mínimos

Último Momento
Real Madrid le ganó a Real Sociedad y estiró su racha en La Liga

Real Madrid le ganó a Real Sociedad y estiró su racha en La Liga

Alarma en la Selección: Palacios será operado y se perdería lo que resta de 2025

Alarma en la Selección: Palacios será operado y se perdería lo que resta de 2025

Radiografía del trabajo en apps de reparto en Santa Fe: jóvenes, estudiantes o desempleados con salarios mínimos

Radiografía del trabajo en apps de reparto en Santa Fe: jóvenes, estudiantes o desempleados con salarios mínimos

Unión va por una racha que no logra desde hace un cuarto de siglo

Unión va por una racha que no logra desde hace un cuarto de siglo

Unión viajó a Buenos Aires con equipo definido para jugar ante Gimnasia

Unión viajó a Buenos Aires con equipo definido para jugar ante Gimnasia

Ovación
Colón le gana a Unión en el Clásico por Copa Santa Fe

Colón le gana a Unión en el Clásico por Copa Santa Fe

Los Pumas se quedaron con la revancha en Sydney

Los Pumas se quedaron con la revancha en Sydney

Santa Fe gritó campeón en Voleibol y Rugby en los Jadar 2025

Santa Fe gritó campeón en Voleibol y Rugby en los Jadar 2025

Triatlón, canotaje y para canotaje animaron los Jadar en Santa Fe

Triatlón, canotaje y para canotaje animaron los Jadar en Santa Fe

Alarma en la Selección: Palacios será operado y se perdería lo que resta de 2025

Alarma en la Selección: Palacios será operado y se perdería lo que resta de 2025

Policiales
Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional