Colón llegará con varios jugadores condicionados al duelo clave ante Talleres (RE)

En busca de sellar la permanencia, habrá un condicionante más para Colón en la visita a Talleres (RE) por la fecha 31 del grupo B de la Primera Nacional

Colón afrontará un partido determinante este domingo, desde las 15.30, cuando visite a Talleres (RE) por la fecha 31 del grupo B de la Primera Nacional. El Sabalero buscará cortar la racha negativa y, al mismo tiempo, asegurarse de una vez por todas la permanencia en la categoría.

• LEER MÁS: Colón tendría una variante por línea y podría haber una sorpresa

Sin embargo, el encuentro tendrá un condimento extra: varios futbolistas vitales llegan al límite de amonestaciones. Federico Jourdan, Guillermo Ortiz y Brian Negro ya venían cuatro, y en la última fecha ante Estudiantes de Río Cuarto se sumaron a la lista Facundo Castet e Ignacio Lago.

• LEER MÁS: ¿Christian Bernardi tiene chances de ser tenido en cuenta?

Colón, con varios en capilla

Esto significa que, si alguno de ellos recibe una nueva tarjeta, no podrá estar en la próxima jornada, cuando el Rojinegro reciba en Santa Fe a Deportivo Morón.

• LEER MÁS: Vivaldo: "Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo"

La expectativa de todo Colón es que el duelo del domingo sirva para sellar la permanencia y así jugar con menos presión lo que resta del campeonato. Además, vale recordar que Marcos Díaz también acumula cuatro amarillas, aunque continúa apartado del plantel profesional.

Ignacio Lago Ignacio Lago también llegó a la cuarta amarilla en Colón. Prensa Colón

Con este panorama, el Sabalero se juega mucho más que tres puntos en Remedios de Escalada: un resultado positivo no solo cortaría la malaria futbolística, sino que podría darle la tranquilidad de sostener su lugar en la categoría antes de volver a casa.