Colón y las posibles variantes para visitar a Talleres de Remedios de Escalada

El entrenador de Colón Ezequiel Medrán tendría previsto realizar al menos tres modificaciones para visitar a Talleres de Remedios de Escalada

Facundo Sánchez tiene muchas chances de ser titular en el partido que Colón jugará ante Talleres de Remedios de Escalada.

Para el partido que Colón jugará ante Talleres de Remedios de Escalada, el entrenador sabalero Ezequiel Medrán meterá mano en la formación titular.

Y es que el DT no quedó para nada conforme con el rendimiento del equipo en la derrota ante Estudiantes de Río Cuarto. En consecuencia, la formación tendría como mínimo entre dos y tres variantes.

Una de ellas se daría en el lateral derecho. Fue realmente muy flojo el nivel que mostró Gonzalo Bettini, al punto tal que fue reemplazado en el entretiempo.

De esta manera, es muy factible que el lateral derecho titular para el partido del domingo sea Facundo Sánchez, en lugar de Bettini.

LEER MÁS: La agenda confirmada para los próximos tres partidos que jugará Colón

Por otra parte, en la zona media, existe la chance de que Oscar Garrido recupere la titularidad en lugar de Zahir Yunis, quien al igual que Bettini, fue reemplazado cuando finalizó el primer tiempo.

Pero los cambios no terminarían allí, dado que podría haber alguna otra variante en la zona de ataque. Y no habría que descartar el ingreso de Emmanuel Gigliotti o de Matías Córdoba.

Y si eso se concreta, habría que ver si Medrán decide la salida de Luis Rodríguez o si el que deja su lugar en el equipo es Facundo Castro.