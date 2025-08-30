Uno Santa Fe | Colón | Colón

El Colón batallador que prepara Medrán para jugar ante Defensores de Belgrano

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, tendría casi resuelta la alineación para visitar a Defensores de Belgrano por la fecha 29 del grupo B de la Primera Nacional

30 de agosto 2025 · 13:02hs
El plantel de Colón ultima detalles para visitar este lunes, desde las 19.10, a Defensores de Belgrano por la fecha 29 de la Primera Nacional. El técnico Ezequiel Medrán tendría decidido repetir la formación que salió ante Chacarita, en un claro voto de confianza luego de completar su primera semana desde que asumió.

• LEER MÁS: Lo que Colón tiene aún por cobrar además del pase de Forneris a Racing

Más allá de que Zahir Yunis está a disposición, el entrenador mantendría en la mitad de la cancha el doble cinco compuesto por Nicolás Talpone y Oscar Garrido, dentro de un 4-4-2 definido. Por su parte, Luis Rodríguez asoma como una rueda de complemento desde el banco. Esto tiene que ver con la idea que quiere desplegar el técnico, de intensidad y presión alta. Algo que con Pulga, por sus características, sería complicado de hacer.

• LEER MÁS: La racha que Colón buscará cortar ante Defensores de Belgrano para asegurar la permanencia

La novedad es que Cristian García estaría en condiciones de integrar por primera vez la lista de convocados. El volante central, que llegó hace tres meses al Sabalero, dejó atrás un desgarro y podría tener la chance de debutar.

Cristian García
Tendrá su esperado debut García en Colón.

Todavía resta la práctica de este domingo, la última antes del viaje a Buenos Aires, donde Medrán terminará de ajustar detalles y confirmar la alineación que buscará reencontrarse con el triunfo para cortar la racha negativa.

• LEER MÁS: Farías demandó a Colón por el 15% de la transferencia a Inter Miami

Los posibles 11 de Colón

Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Oscar Garrido e Ignacio Lago; José Barreto y Facundo Castro.

Colón Defensores de Belgrano Ezequiel Medrán
