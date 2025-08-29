La receta de Medrán en Colón para intentar cortar la mufa ante Defensores de Belgrano

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, paró los posibles 11 para visitar a Defensores de Belgrano por la fecha 29 del grupo B de la Primera Nacional

Colón se prepara para un duelo clave en su camino por la Primera Nacional el lunes, desde las 19.10, cuando visite a Defensores de Belgrano por la fecha 29 del grupo B. En su primera semana completa de trabajo, Ezequiel Medrán ya mostró un bosquejo de lo que imagina como equipo.

En la práctica de este viernes por la mañana en el predio 4 de Junio, el entrenador paró a los mismos 11 que iniciaron frente a Chacarita, reafirmando su confianza en esa base. Aunque Zahir Yunis ya está disponible, Medrán mantiene la dupla en el medio con Nicolás Talpone y Oscar Garrido, convencido de que pueden darle equilibrio a su idea.

Una de las noticias positivas es que Ignacio Lago seguirá estando a disposición, pese a la fractura en uno de los dedos de su mano izquierda. En tanto, Luis Rodríguez volvería a ocupar un lugar en el banco de suplentes, mientras que la gran baja será Emmanuel Gigliotti, quien debe cumplir una fecha de suspensión por límite de amarillas.

image Ignacio Lago está en condicones de ser titular en Colón.

Además, Medrán no podrá contar con Nicolás Thaller, Lautaro Gaitán, Christian Bernardi y Tomás Gallay, todos marginados por distintas lesiones. Si estaría en condiciones Cristian García, que hace tres meses que está en Santa Fe y aún no debutó.

Así, Colón comienza a perfilar su formación para un partido exigente ante el Dragón, con la necesidad de seguir sumando para afirmarse en los puestos de vanguardia.

Los 11 que paró Medrá en Colón

Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Oscar Garrido e Ignacio Lago; José Barreto y Facundo Castro.