Lo que Colón tiene aún por cobrar además del pase de Forneris a Racing

Pese a ser montos menores, Colón todavía tiene cobros pendientes más allá de las cuotas por la transferencia de Alan Forneris a Racing

Colón continúa con gestiones para cobrar montos pendientes de algunas transferencias, además del pase de Alan Forneris a Racing. En las últimas semanas, la dirigencia estuvo trabajando ante FIFA por los derechos de mecanismos de solidaridad correspondientes a los pases de Lucas Beltrán a Fiorentina y de Tomás Chancalay a New England Revolution.

• LEER MÁS: La racha que Colón buscará cortar ante Defensores de Belgrano para asegurar la permanencia

Se trata de porcentajes relativamente bajos dentro del contexto del mercado internacional, pero significativos para un club que afronta los desafíos de la Primera Nacional. Según lo que establece la normativa, Colón debería recibir alrededor del 1% de cada operación.

• LEER MÁS: Farías demandó a Colón por el 15% de la transferencia a Inter Miami

Colón busca sumar unos dólares extras

En el caso de Beltrán, quien solo jugó una temporada en el Sabalero con 21 años, la cifra sería cercana a los 120.000 dólares, a lo que habrá sumar el descuento de impuestos . En cambio, respecto a Chancalay aún no hay claridad sobre el monto final, dado que la operación la concretó Racing. Vale recordar que surgió de las inferiores.

Lucas Beltrán Colón gestiona para cobrar por el mecanismo de solidaridad por la venta de Beltrán a Fiorentina.

Más allá de que las sumas no altas dentro del mercado global del fútbol, representan ingresos que pueden ser de utilidad para la economía del club y refuerzan la importancia de las gestiones administrativas en paralelo a lo deportivo. Colón, que confirmó una demanda por parte de Facundo Farías, sigue de cerca cada movimiento y espera cerrar pronto estos cobros pendientes que forman parte de la planificación financiera del club.