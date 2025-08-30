Uno Santa Fe | Colón | Colón

La racha que Colón buscará cortar ante Defensores de Belgrano para asegurar la permanencia

Colón visitará a Defensores de Belgrano con más de una misión por delante en la recta final del grupo B de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

30 de agosto 2025 · 10:01hs
La racha que Colón buscará cortar ante Defensores de Belgrano para asegurar la permanencia

Prensa Colón

Colón atraviesa una de las campañas más flojas de su historia reciente y la urgencia de sumar se hace sentir en cada fecha de la Primera Nacional. Este domingo, por la 29ª jornada del Grupo B, el Sabalero visitará a Defensores de Belgrano con el objetivo de cortar una racha que preocupa.

• LEER MÁS: Farías demandó a Colón por el 15% de la transferencia a Inter Miami

La otra misión de Colón ante Defensores de Belgrano

El Rojinegro lleva cinco partidos sin ganar. La última alegría se remonta al 4-3 frente a Central Norte en Salta. Una victoria que quedó lejana en el tiempo. Desde entonces, encadenó cuatro derrotas consecutivas y recién en la pasada fecha, con el empate ante Chacarita, logró frenar esa seguidilla negativa.

• LEER MÁS: Ignacio Lago vuelve a brillar en Colón: el renacer de un jugador clave

Sin embargo, la ausencia de triunfos sigue siendo una de las grandes cuentas pendientes de este Colón que, en la recta final del torneo, todavía no tiene asegurada la permanencia en la categoría. Cada punto vale oro y la visita al Juan Paquale aparece como una chance inmejorable para empezar a torcer el rumbo.

• LEER MÁS: ¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

La incómoda posición en la tabla refleja las dificultades de un equipo que nunca terminó de encontrar regularidad.

Colon festejo
Col&oacute;n quiere volver a ganar despu&eacute;s de cinco partidos.

Colón quiere volver a ganar después de cinco partidos.

Ante Defensores, el objetivo será simple pero vital: ganar para respirar más tranquilo y cortar con una racha que alimenta la incertidumbre en el pueblo sabalero.

Colón Defensores de Belgrano Primera Nacional
Noticias relacionadas
farias demando a colon por el 15% de la transferencia a inter miami

Farías demandó a Colón por el 15% de la transferencia a Inter Miami

la receta de medran en colon para intentar cortar la mufa ante defensores de belgrano

La receta de Medrán en Colón para intentar cortar la mufa ante Defensores de Belgrano

El Pulga podría continuar como suplente en el partido que Colón jugará ante Defensores de Belgrano.

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

la lista de los 16 barras de colon que no podran ingresar a ningun estadio tras los incidentes en el brigadier lopez

La lista de los 16 barras de Colón que no podrán ingresar a ningún estadio tras los incidentes en el Brigadier López

Lo último

El Colón batallador que prepara Medrán para jugar ante Defensores de Belgrano

El Colón batallador que prepara Medrán para jugar ante Defensores de Belgrano

Santa Fe perdió 125 tambos en un año: quedan 3.345 activos en la provincia y crece la preocupación en el sector

Santa Fe perdió 125 tambos en un año: quedan 3.345 activos en la provincia y crece la preocupación en el sector

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Último Momento
El Colón batallador que prepara Medrán para jugar ante Defensores de Belgrano

El Colón batallador que prepara Medrán para jugar ante Defensores de Belgrano

Santa Fe perdió 125 tambos en un año: quedan 3.345 activos en la provincia y crece la preocupación en el sector

Santa Fe perdió 125 tambos en un año: quedan 3.345 activos en la provincia y crece la preocupación en el sector

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Lo que Colón tiene aún por cobrar además del pase de Forneris a Racing

Lo que Colón tiene aún por cobrar además del pase de Forneris a Racing

Argentina perdió con Kazajistán y ahora deberá jugar por el puesto 15 en el Mundial U21

Argentina perdió con Kazajistán y ahora deberá jugar por el puesto 15 en el Mundial U21

Ovación
Colapinto no levanta y largará decimosexto en el Gran Premio de Países Bajos de F1

Colapinto no levanta y largará decimosexto en el Gran Premio de Países Bajos de F1

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Colapinto se enojó con Sainz y Bearman por la clasificación en Países Bajos

Comienza a entrenar la Preselección Masculina U13 pensando en el Interasociaciones

Comienza a entrenar la Preselección Masculina U13 pensando en el Interasociaciones

Hubo acción en el Clausura de damas y el Oficial U21 en caballeros

Hubo acción en el Clausura de damas y el Oficial U21 en caballeros

Scaloni, en la previa a la última fecha FIFA con la Selección: Estoy viendo menos fútbol

Scaloni, en la previa a la última fecha FIFA con la Selección: "Estoy viendo menos fútbol"

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná