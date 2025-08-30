La racha que Colón buscará cortar ante Defensores de Belgrano para asegurar la permanencia

Colón visitará a Defensores de Belgrano con más de una misión por delante en la recta final del grupo B de la Primera Nacional

Colón atraviesa una de las campañas más flojas de su historia reciente y la urgencia de sumar se hace sentir en cada fecha de la Primera Nacional . Este domingo, por la 29ª jornada del Grupo B, el Sabalero visitará a Defensores de Belgrano con el objetivo de cortar una racha que preocupa.

La otra misión de Colón ante Defensores de Belgrano

El Rojinegro lleva cinco partidos sin ganar. La última alegría se remonta al 4-3 frente a Central Norte en Salta. Una victoria que quedó lejana en el tiempo. Desde entonces, encadenó cuatro derrotas consecutivas y recién en la pasada fecha, con el empate ante Chacarita, logró frenar esa seguidilla negativa.

Sin embargo, la ausencia de triunfos sigue siendo una de las grandes cuentas pendientes de este Colón que, en la recta final del torneo, todavía no tiene asegurada la permanencia en la categoría. Cada punto vale oro y la visita al Juan Paquale aparece como una chance inmejorable para empezar a torcer el rumbo.

La incómoda posición en la tabla refleja las dificultades de un equipo que nunca terminó de encontrar regularidad.

Colón quiere volver a ganar después de cinco partidos.

Ante Defensores, el objetivo será simple pero vital: ganar para respirar más tranquilo y cortar con una racha que alimenta la incertidumbre en el pueblo sabalero.