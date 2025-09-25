Uno Santa Fe | Unión | Unión

Pura pertenencia en Unión: los hermanos Pittón dejan su huella en los futuros talentos

En una jornada que combinó fútbol, aprendizaje y motivación, Mauro Pittón y Bruno Pittón visitaron La Casa del Jugador en Unión

25 de septiembre 2025 · 16:35hs
En una jornada que combinó fútbol, aprendizaje y motivación, Mauro Pittón y Bruno Pittón visitaron La Casa del Jugador, donde tuvieron la oportunidad de compartir su recorrido personal con los jóvenes que sueñan con llegar al nivel profesional en Unión.

Los hermanos, que representan la pasión y el compromiso por el club, relataron cómo fue su camino desde las divisiones formativas hasta consolidarse como jugadores del primer equipo. Más allá de la técnica, destacaron la importancia de la disciplina, el esfuerzo diario y el amor por la camiseta.

Para los chicos, escuchar a dos futbolistas que comenzaron desde abajo y hoy juegan en su club fue un verdadero ejemplo de que el trabajo y la constancia rinden frutos. Mauro (capitán) y Bruno (se recupera de la rotura de ligamentos cruzados de una de sus rodillas) subrayaron que ser parte de Unión no solo implica jugar, sino también sentir y transmitir los valores que representan al club.

El encuentro dejó un mensaje claro: los jóvenes tienen referentes que no solo destacan en la cancha, sino que también inspiran fuera de ella, reforzando el vínculo entre la formación, la pasión y el futuro del club.

