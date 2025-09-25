Unión ya conoce los días y horarios para jugar la final de la Copa Santa Fe

Unión jugará la final de la Copa Santa Fe ante Centenario de San José de la Esquina. Y ya están los días y horarios confirmados

Unión accedió a la final de la Copa Santa Fe luego de eliminar a Colón en la definición desde los 12 pasos. Y en la final enfrentará a Centenario de San José de la Esquina.

La final será a partido de ida y vuelta y en las últimas horas la Federación Santafesina de Fútbol dio a conocer los días y los horarios en los que se llevarán a cabo dichos encuentros.

El cotejo de ida se disputará el sábado 27 de septiembre a partir de las 16 en la cancha de Centenario de San José de la Esquina. En tanto que la revancha se jugará el sábado 11 de octubre a las 15 en el estadio 15 de Abril.

Recordando que Centenario de San José de la Esquina accedió a la final luego de superar a 9 de Julio de Rafaela, en lo que será su primera final de Copa Santa Fe.