Uno Santa Fe | Colón | Colón

Ezequiel Medrán pone más cosas en juego que Colón

El DT de Colón Ezequiel Medrán aún no ganó desde que asumió y los próximos dos partidos son más importantes para él que para el equipo

Ovación

Por Ovación

25 de septiembre 2025 · 11:34hs
Ezequiel Medrán pone muchas cosas en juego en los próximos dos partidos que disputará Colón.

UNO / José Busiemi

Ezequiel Medrán pone muchas cosas en juego en los próximos dos partidos que disputará Colón.

Los números de Ezequiel Medrán como DT de Colón son paupérrimos. Desde que asumió, el equipo acumuló dos empates y tres derrotas.

Medrán se juega más que Colón

Es decir que sumó dos unidades sobre 15 en juego, con una efectividad del 13%. Y ya son varios los que objetan su continuidad de cara al próximo año.

Está claro que la intención de Medrán es continuar en Colón en 2026, pero en el medio habrá elecciones y hay que ver si el nuevo presidente lo tiene en sus planes.

Incluso se menciona que la lista que encabezará José Alonso con el respaldo de José Vignatti tiene como candidato a otro entrenador.

LEER MÁS: Vignatti no será candidato a presidente de Colón y el elegido es Alonso

Pero más allá de esta cuestión, la realidad indica que Medrán se juega mucho en los dos partidos ante Estudiantes de Buenos Aires y Defensores Unidos.

Al menos debería maquillar esta deplorable campaña para ganar algo de oxígeno y que los candidatos a presidente puedan analizar su continuidad.

Por lo cual, en los próximos dos encuentros, Medrán se juega mucho más de lo que pone en riesgo Colón. Para el Sabalero serán dos partidos para cumplir, pero para el DT no y tendrá que demostrarlo.

Colón Ezequiel Medrán partidos
Noticias relacionadas
colon vuelve a tener dos citados en la seleccion sub 20 del ascenso

Colón vuelve a tener dos citados en la Selección Sub 20 del Ascenso

los cantados movimientos que analiza medran en colon para visitar a estudiantes (ba)

Los cantados movimientos que analiza Medrán en Colón para visitar a Estudiantes (BA)

Emmanuel Gigliotti y una vuelta a Colón que no fue la deseada.

La triste vuelta a Colón y el final menos deseado por Emmanuel Gigliotti

otro pibe de las inferiores debuto en colon tras concretarse la permanencia

Otro pibe de las inferiores debutó en Colón tras concretarse la permanencia

Lo último

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Último Momento
Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Candela Fernandez honra a Las dueñas de las orquídeas

Candela Fernandez honra a "Las dueñas de las orquídeas"

Ovación
Sin sorpresas en los cotejos reprogramados del Clausura Norberto Serenotti

Sin sorpresas en los cotejos reprogramados del Clausura Norberto Serenotti

Estudiantes va por la épica recibiendo a Flamengo

Estudiantes va por la épica recibiendo a Flamengo

Alcaraz superó a Báez en su debut en Tokio y encendió las alarmas por su tobillo

Alcaraz superó a Báez en su debut en Tokio y encendió las alarmas por su tobillo

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Jannik Sinner debutó con un triunfo aplastante en el ATP de Beijing

Jannik Sinner debutó con un triunfo aplastante en el ATP de Beijing

Policiales
Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

Candela Fernandez honra a Las dueñas de las orquídeas

Candela Fernandez honra a "Las dueñas de las orquídeas"

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras