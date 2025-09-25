Ezequiel Medrán pone más cosas en juego que Colón

El DT de Colón Ezequiel Medrán aún no ganó desde que asumió y los próximos dos partidos son más importantes para él que para el equipo

Los números de Ezequiel Medrán como DT de Colón son paupérrimos . Desde que asumió, el equipo acumuló dos empates y tres derrotas.

Es decir que sumó dos unidades sobre 15 en juego, con una efectividad del 13% . Y ya son varios los que objetan su continuidad de cara al próximo año.

Está claro que la intención de Medrán es continuar en Colón en 2026, pero en el medio habrá elecciones y hay que ver si el nuevo presidente lo tiene en sus planes.

Incluso se menciona que la lista que encabezará José Alonso con el respaldo de José Vignatti tiene como candidato a otro entrenador.

Pero más allá de esta cuestión, la realidad indica que Medrán se juega mucho en los dos partidos ante Estudiantes de Buenos Aires y Defensores Unidos.

Al menos debería maquillar esta deplorable campaña para ganar algo de oxígeno y que los candidatos a presidente puedan analizar su continuidad.

Por lo cual, en los próximos dos encuentros, Medrán se juega mucho más de lo que pone en riesgo Colón. Para el Sabalero serán dos partidos para cumplir, pero para el DT no y tendrá que demostrarlo.