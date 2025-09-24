Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón ya tiene día y hora para cerrar una decepcionante Primera Nacional ante CADU

Se conoció el fixture de la 34ª fecha de la Primera Nacional, donde Colón recibirá a CADU. Será la despedida tras sellar penosamente la permanencia

24 de septiembre 2025 · 19:04hs
Se conoció la programación de la 34ª y última fecha de la fase regular de la Primera Nacional, en la que Colón se despedirá de un torneo que lo tuvo muy lejos de las expectativas iniciales ante Defensores Unidos (CADU), que perdió la categoría la semana pasada.

Será el domingo 5 de octubre, a las 15.30, en lo que será el cierre de un año marcado por la frustración y la decepción. Todavía resta definirse si el encuentro será televisado, pero lo que sí está claro es que será la despedida tras haber asegurado penosamente la permanencia.

Un objetivo impensado a comienzos de temporada, cuando el plantel se armó para pelear por el regreso a Primera División. El contraste no podría ser mayor: de soñar con el ascenso a terminar con el alivio de no descender.

Ahora, Colón afrontará luego un parate de cuatro meses sin fútbol oficial, a la espera de lo que será el arranque del próximo campeonato en 2026. En el medio, estarán las elecciones.

Sin dudas, el partido ante CADU marcará el punto final de una campaña decepcionante, que quedará grabada como una de las páginas más duras en la historia reciente de la institución.

La última fecha de la fase regular de la Primera Nacional, con Colón-CADU

Colón ya sabe cuándo cierra la Primera Nacional ante CADU en Santa Fe.

Colón CADU Primera Nacional
